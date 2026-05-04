Milo Rau und die Wiener Festwochen: Ein Gottesstaat unter der Erde

Ein Blick hinter die Kulissen der Wiener Festwochen mit Intendant Milo Rau, der an einer chaotischen Produktion arbeitet und Pläne für eine ungewöhnliche Inszenierung enthüllt.

Die Wiener Seestadt birgt unterirdisch eine besondere Atmosphäre, während Milo Rau , der Intendant der Wiener Festwochen , in einer Probenpause seinen Vormittagskaffee genießt. Fotografiert von Wolfgang Paterno, wird Rau in dieser Story wie alle anderen Motive festgehalten.

Rau, der von manchen als kreativer Egozentriker und von anderen als Retter eines politaktivistischen Theaters betrachtet wird, plant für die Wiener Festwochen die Errichtung eines Gottesstaats. Das profil-Team begleitete Rau an einem chaotischen Probentag und befragte ihn zu den Konflikten, die ihn umgeben. Rau holt zwei Bündel Selleriestangen aus seinem Einkaufskorb und legt sie auf den Tisch in der dunklen Küche eines Probengebäudes in der Wiener Seestadt. Aus Supermarktsäcken lugt weiteres Gemüse hervor.

Er kündigt an, dass es heute Salat für alle gibt. Es ist halb elf Uhr morgens, Rau kommt direkt vom Flughafen, wo er um fünf Uhr aufstehen musste, um seine Proben in der Donaustadt zu erreichen. Am Vorabend hatte er an der Berliner Schaubühne sein Kriegsstück „Die Seherin“ gezeigt, das im Rahmen des Festivals für Internationale Dramatik uraufgeführt wird.

Rau fischt eine Tafel dunkler Schokolade aus seinem Handgepäck und erklärt, dass er sich diese zum Frühstück gönnt, während er zur Kaffeemaschine geht. Der Proberaum befindet sich im Tiefgeschoss, zwei Ebenen unter der Tageslichtzone. Das Produktionsteam trifft ein, und Rau zieht sich für das Interview in eine dunkle Ecke zurück. Rund zwei Dutzend Menschen versammeln sich nach und nach, und der Intendant begrüßt jede Ankunft überschwänglich.

Die Mitwirkenden ziehen sich um, die Technik wird hochgefahren, und man bereitet sich auf die ersten Szenendurchläufe des Tages vor. Hier soll die Produktion „Das beste Stück aller Zeiten“ entstehen, eine Jubiläumsrevue zu 75 Jahren Wiener Festwochen, die die „Höhen- und Tiefpunkte“ der Festivalgeschichte aufleben lassen soll. Raus Inszenierung wird am 15. Mai im MuseumsQuartier uraufgeführt und nur sechs Mal im Programm der Wiener Festwochen 2026 aufgeführt.

Der Schauspieler Sami Stoyanov wird in 'Das beste Stück aller Zeiten' gelegentlich am Schlagzeug spielen. Ein rot-weiß-rot beflaggtes Schlagzeug steht bereit, auf dem Samouil Stoyanov, ein Volkstheater-Star, zwischendurch trommeln darf. Ein junger Mann arbeitet leise an seinem Synthesizer, und ein schlichtes Container-Modell aus Holz und Stoff erinnert an Christoph Schlingensiefs „Bitte liebt Österreich“-Aktion, die im Juni 2000 das damalige Österreich erschütterte. Zwei Säuglinge werden von ihren Müttern geschaukelt, und im Hintergrund bietet sich ein giftgrüner Vorhang als Greenscreen an.

Der Musiker Herwig Zamernik, der für den Soundtrack zuständig ist, beobachtet mit milder Ironie die beginnende und sich wieder zerstreuende Amateurmusik. Als er bemerkt, dass der Chor etwas unterspannt agiert und sich uneinig über die Melodie ist, ermutigt Zamernik die Sängerinnen und Sänger zu Festigkeit und „Speed“. Er fordert sie auf, den Song nicht zu verschludern. Und sofort verbessert sich die Leistung, als der Chor seine identitätsstiftende Hymne anstimmt: „Wir sind die Statisterie, die Statisterie!

Und das ist unser Lied, die Statisten-Symphonie.

“ Milo Rau beschreibt das Stück als eine Art Comédie Humaine, in der Babys, ältere Menschen und sogar jemand, der im Stück sterben wird, mitwirken. 25 Personen werden beteiligt sein, darunter ein in Kriegsfilmen gestählter Lipizzaner namens Calorro. Gottessucher, Radikalperformer, Liebende und Hater werden auftreten, sowie ein paar namhafte Überraschungsgäste.

Zudem werden die Geister von Sisi, Luc Bondy, Christoph Schlingensief, George Tabori, René Pollesch und Jutta Lampe beschworen. Es ist ein überbordendes, irres und gleichzeitig transzendentes Programm, eine Geschichte der Festwochen, die aus den Erinnerungen aller Beteiligten gemacht ist. Rau betont, dass die beiden Hauptdarsteller, Inge und Sami, sehr Wienerisches verkörpern und sich ideal ergänzen. Er liebt beide sehr.

Das Stück lebt von der Vielzahl der Geschichten, die alle wahr sind und tragisch, skurril oder einfach menschlich sind. Der ironische Superlativ im Titel, „Das beste Stück aller Zeiten“, ist bewusst durchschaubar





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