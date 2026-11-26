Laut Medienberichten soll der ORF die Millionenshow nach 25 Jahren einstellen. Der Stiftungsrat prüft das Budget für 2027 bei einem Defizit von 37,1 Millionen Euro.

Die Zukunft der beliebten ORF -Quizshow Millionenshow steht auf einer Kippe. Medienberichten zufolge plant der Sender das Ende der Sendung nach mehr als 25 Jahren Ausstrahlung. Grund dafür sind angeblich gestiegene Produktionskosten, die im Widerspruch zum aktuellen Haushaltsplan stehen.

Finanzielle Engpässe treiben Entscheidung

Die aktuelle Situation wird maßgeblich durch die finanziellen Rahmenbedingungen des öffentlich-rechtlichen Senders geprägt. Der ORF-Stiftungsrat hat für den Donnerstag eine Sitzung angesetzt, in der das Budget für das Jahr 2027 beraten wird. In diesem Plan ist ein Defizit in Höhe von 37,1 Millionen Euro veranschlagt, was den Druck auf die Programmplanung erheblich erhöht.

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Ein zentraler Faktor für die Kostentreiber ist die Produktion der Sendung selbst. Die Millionenshow wird nicht in Österreich, sondern in einem Studio bei Köln aufgezeichnet. Für jede einzelne Aufzeichnung entstehen demnach Kosten in der Größenordnung von rund 200.000 Euro. Diese hohen Ausgaben stehen im direkten Zusammenhang mit der Diskussion um eine eventuelle Streichung der Sendung.

Positionen der Geschäftsführung und des ORF

Laut Berichten der Kronen Zeitung (Krone) soll der Beschluss zur Einstellung der Sendung von der scheidenden Geschäftsführung unter Generaldirektorin Ingrid Thurnher gefasst worden sein. Der Wechsel an der Spitze des ORF am Küniglberg stellt nun einen wichtigen Wendepunkt dar. Ab Jänner übernimmt Clemens Pig die Verantwortung und muss über die Empfehlungen der Vorgänger entscheiden.

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Clemens Pig distanzierte sich im November während der Aufzeichnung der Promi-Millionenshow in Köln klar von einer sofortigen Absage. Er betonte, dass noch nichts Endgültiges entschieden sei und er die weitere Entwicklung abwarten wolle. Mit seiner gelassenen Haltung signalisierte er, dass Veränderungen im Programm unvermeidbar sind, aber nicht unter Druck geschehen sollen.

Bereits im Sommer hatte der neue Generaldirektor gegenüber der Kleinen Zeitung Entwarnung für das Jahr 2027 gegeben. Er erwähnte, dass heuer vier Aufzeichnungen ins nächste Jahr verschoben wurden, was die Kontinuität für die kommende Spielzeit sicherstellt. Ein Ende der Show befand er dennoch bedauerlich, da der ORF damit sein einziges eigenes Quizformat verlieren würde.

Kontext: Streichungen und langfristige Folgen

Die Diskussion um die Millionenshow findet vor dem Hintergrund bereits erfolgter Kürzungen statt. Der Sender hat in der Vergangenheit bereits die Quizshows Q1 und Smart 10 gestrichen. Dies unterstreicht die strategische Neuausrichtung des Programms und die Bedeutung, die der ORF dem Eigenproduktionsanteil beimisst. Ein Verzicht auf die Millionenshow würde diese Lücke weiter vertiefen.

Clemens Pig zeigte sich damals skeptisch gegenüber schnellen Lösungen. Er gab zu, dass man in solchen Fällen wenig tun könne, außer abzuwarten und Kaffee zu trinken. Diese Aussage verdeutlicht die Komplexität der Entscheidung, die zwischen inhaltlicher Qualität und finanzieller Verantwortung abgewogen werden muss. Die Antwort des Stiftungsrats in der kommenden Woche wird hier Klarheit schaffen.