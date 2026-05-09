Millionen-Wertiger Diamant 'Ocean Dream' unter den Hammer in Genf

Ein seltener Diamant mit einer extremen Farbintensität wird in Genf unter den Hammer kommen. Der 'Ocean Dream' ist bereits jetzt eine Rarität und wird voraussichtlich einen Wert zwischen sieben und zehn Millionen Schweizer Franken einbringen.

Dieser Diamant wirkt wie ein Stück Ozean – und ist Millionen wert. In Genf kommt nun der extrem seltene "Ocean Dream" unter den Hammer. Der Ring wird aktuell im Auktion shaus Christie's präsentiert und gilt schon jetzt als absolute Ausnahmeerscheinung.

Der Mittelstein wiegt 5,50 Karat und wurde als"fancy vivid green-blue" eingestuft – der höchsten und intensivsten Farbkategorie bei Diamanten. Der geschätzte Wert des außergewöhnlichen Steins liegt zwischen sieben und zehn Millionen Schweizer Franken. Umgerechnet könnte der Ring bis zu 12,8 Millionen US-Dollar (10,8 Millionen Euro) einbringen. Besonders spektakulär ist die Farbe des Diamanten.

Der Stein erinnert an einen Tropfen Meerwasser und schimmert je nach Lichteinfall zwischen tiefem Blau, Petrol und leuchtendem Türkis. Teilweise wirkt er fast smaragdgrün, dann wieder geheimnisvoll dunkel oder beinahe elektrisch strahlend. Zusätzlich in Szene gesetzt wird der seltene Mittelstein durch eine aufwendige Fassung aus weißen Diamanten, die den"Ocean Dream" regelrecht zum Mittelpunkt machen. Laut Christie's handelt es sich um den größten jemals angebotenen Diamanten dieser Farbklasse.

Grün-blaue Steine in dieser Intensität gelten als extreme Seltenheit. Ihre außergewöhnliche Farbe entsteht nicht durch gewöhnliche Einschlüsse, sondern durch natürliche Strahlungseinflüsse im Erdreich – ein Prozess, der sich über Millionen Jahre entwickelt. Bei der Vorschau wird der Ring laut den Angaben mit größter Vorsicht präsentiert. Jede Bewegung im Licht bringt neue Farbnuancen hervor, jeder Schliff reflektiert das Licht unterschiedlich.

Noch liegt der Stein auf schwarzem Samt – am Dienstag soll in Genf schließlich der Hammer fallen





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