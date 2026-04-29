Millionen verschwunden: Anleger im Start-up-Skandal um ihr Geld fürchten

136 österreichische Anleger warten seit Juni 2025 auf 5,5 Millionen Euro aus einer Start-up-Investition. Die WKStA ermittelt wegen des Verdachts auf Geldverschiebung. Die Anleger fordern Aufklärung und die Rückzahlung ihres Kapitals.

Mehr als 130 österreichische Anleger bangen um ihre Investition in ein Start-up, das im Jahr 2025 verkauft wurde. Insgesamt 5,5 Millionen Euro sind seit Juni 2025 verschwunden, und die Anleger warten vergeblich auf die versprochene Auszahlung.

Die Situation hat zu erheblicher Verunsicherung geführt und die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aufgenommen. Ursprünglich schien die Investition vielversprechend, da alle beteiligten Unternehmen in Österreich ansässig waren. Das Start-up wurde an einen international renommierten Hersteller wissenschaftlicher Instrumente veräußert, und die Anleger erwarteten im Juni 2025 die Auszahlung ihrer Anteile. Diese Auszahlung ist jedoch bis heute nicht erfolgt, was zu wachsender Besorgnis und Misstrauen geführt hat.

Rechtsanwalt Mag. Georg Royer, der mehrere betroffene Anleger vertritt, äußert den begründeten Verdacht, dass über 5 Millionen Euro auf Konten anderer Unternehmen transferiert wurden. Diese Vermutung wird durch die Tatsache verstärkt, dass es seit dem Sommer 2025 zu drei Führungswechseln innerhalb der Projektgesellschaft gekommen ist. Berichten zufolge tauchen die Namen ehemaliger Geschäftsführer auch in anderen Ermittlungen im Zusammenhang mit finanziellen Unregelmäßigkeiten auf.

Die Anleger sind frustriert über die mangelnde Transparenz und die fehlenden Informationen. Ein Anleger aus der Steiermark betont, dass man bei solchen Investitionen zwar ein gewisses Risiko eingehe, aber seit Monaten keinerlei Auskunft erhalte. Anfragen an die derzeit Verantwortlichen blieben unbeantwortet, was die Situation zusätzlich verschärft. Ein ehemaliger Geschäftsführer weist die Vorwürfe jedoch zurück und erklärt, dass zum Zeitpunkt seines Ausscheidens am 10.

Juni 2025 alle Anlegergelder ordnungsgemäß und vollständig auf dem dafür vorgesehenen Treuhandkonto verbucht waren. Auch der Anwalt eines weiteren Beschuldigten betont, dass während der Amtszeit seines Mandanten alle Tätigkeiten korrekt abgewickelt wurden. Trotz dieser Beteuerungen bleiben für die Anleger viele Fragen offen und die Ungewissheit groß. Die Anleger fühlen sich im Stich gelassen und zweifeln an der Rechtssicherheit in Österreich.

Ein betroffener Anleger äußert seine Enttäuschung und fragt sich, wo die Rechtssicherheit geblieben ist. Rechtsanwalt Royer fordert eine unverzügliche Aufklärung des Sachverhalts und die Klärung des Verbleibs der Anlegergelder. Ein anwaltliches Schreiben, das im Dezember 2025 versandt wurde, ist bis heute unbeantwortet geblieben. Die Ermittlungen der WKStA sollen nun Licht ins Dunkel bringen und die Umstände der fehlenden Auszahlung aufklären.

Für die Anleger steht viel auf dem Spiel, insbesondere die Hoffnung, ihr investiertes Kapital zurückzuerhalten. Die Situation verdeutlicht die Risiken, die mit Start-up-Investitionen verbunden sind, und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung der Investitionsobjekte sowie einer transparenten Kommunikation mit den Anlegern. Die Behörden stehen nun in der Pflicht, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und sicherzustellen, dass die Anleger ihr Recht auf eine ordnungsgemäße Auszahlung erhalten.

Die Aufklärung des Falls ist von großer Bedeutung, um das Vertrauen in den österreichischen Kapitalmarkt zu erhalten und zukünftige Investitionen zu fördern. Die Anleger hoffen auf eine schnelle und umfassende Aufklärung, um endlich Gewissheit über ihr Schicksal zu erhalten





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