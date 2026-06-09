Millionen trauern um das Internet-Star-Tier Chutou

Ein achtjähriger Border Collie namens Chutou wurde von zwei Personen gestohlen, getötet und an ein Hundefleischrestaurant verkauft. Sein Besitzer Guo setzt sich dafür ein, dass der Fall strafrechtlich verfolgt wird.

Ein achtjähriger Border Collie namens Chutou war ein Internet-Star und wurde regelmäßig in den Reisevideos seines Besitzers Guo gesehen. Der Hund wurde von zwei Personen gestohlen, getötet und an ein Hundefleischrestaurant verkauft.

Guo setzt sich dafür ein, dass der Fall strafrechtlich verfolgt wird und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der mutmaßliche Entführer behauptete, Chutou für einen streunenden Hund gehalten zu haben, aber Guo bezweifelt diese Darstellung. Der Fall ist schwierig zu klären, da in China Lücken beim Schutz von Haustieren bestehen. Der Wert des Hundes könnte jedoch die Voraussetzung für eine strafrechtliche Verfolgung erfüllen





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