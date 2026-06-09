Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Millionen trauern um das Internet-Star-Tier Chutou

Tierrechte News

Millionen trauern um das Internet-Star-Tier Chutou
ChutouBorder CollieTierrechte
📆09/06/2026 19:28:00
📰Vorarlberg
22 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 51%

Ein achtjähriger Border Collie namens Chutou wurde von zwei Personen gestohlen, getötet und an ein Hundefleischrestaurant verkauft. Sein Besitzer Guo setzt sich dafür ein, dass der Fall strafrechtlich verfolgt wird.

Ein achtjähriger Border Collie namens Chutou war ein Internet-Star und wurde regelmäßig in den Reisevideos seines Besitzers Guo gesehen. Der Hund wurde von zwei Personen gestohlen, getötet und an ein Hundefleischrestaurant verkauft.

Guo setzt sich dafür ein, dass der Fall strafrechtlich verfolgt wird und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der mutmaßliche Entführer behauptete, Chutou für einen streunenden Hund gehalten zu haben, aber Guo bezweifelt diese Darstellung. Der Fall ist schwierig zu klären, da in China Lücken beim Schutz von Haustieren bestehen. Der Wert des Hundes könnte jedoch die Voraussetzung für eine strafrechtliche Verfolgung erfüllen

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vorarlberg /  🏆 13. in AT

Chutou Border Collie Tierrechte China Hundefleischrestaurant

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-09 22:38:28