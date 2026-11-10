Milliardärsteuer in Kalifornien abgelehnt Tech-Branche verteidigt Vermögen

Die Proposition 40 zur Einführung einer Milliardärsteuer in Kalifornien wurde von Wählern mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Die Tech-Industrie mobilisierte historisch hohe Summen für die Ablehnung, während die Gesundheitspolitik im Fokus der Debatte stand.

Die vorgeschlagene Einführung einer speziellen Milliardärsteuer im US-Bundesstaat Kalifornien ist in der jüngsten Volksabstimmung klar gescheitert. Die Maßnahme, die als Proposition 40 zur Abstimmung stand, erhielt lediglich 47,2 Prozent der Wählerstimmen. Damit verfehlte der Antrag die notwendige absolute Mehrheit, wie Nachrichtenagentur AP auf Basis der finalen Stimmauszählungen meldete.

Historische Kampagne der Tech-Elite

Der breite Konsens gegen die Steuer wurde durch eine der teuersten Wahlkampagnen in der Geschichte Kaliforniens erkauft. Die Gegenkampagne finanzierte sich maßgeblich durch die Eigentümer großer Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley. Google-Mitgründer Sergey Brin gehörte zu den größten Finanziers und mobilisierte in den vergangenen Monaten mehr als 425 Millionen Dollar. Allein Brin selbst wendete 132 Millionen Dollar auf, um gegen das Vorhaben zu werben.

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In der heißen Phase des Wahlkampfs, insbesondere in den ersten Wochen im Oktober, füllten die Gegner der Steuer das Fernsehprogramm mit massiven Werbeaktionen. Medienberichten zufolge wurden in dieser kritischen Phase täglich rund 2,5 Millionen Dollar für Anzeigen und Spots gegen die Reichensteuer investiert. Diese finanzielle Übermacht sorgte dafür, dass das Abstimmungsergebnis sich bereits am Mittwochabend deutlich abzeichnete, noch bevor alle Wahlbezirke vollständig ausgezählt waren.

Mechanismus und Finanzierungslücken im Gesundheitswesen

Der ursprüngliche Entwurf für die Proposition 40 ging auf eine Initiative einer Gewerkschaft des Gesundheitsbereichs zurück. Ziel war es, einmalig einen Beitrag von fünf Prozent des Vermögens von allen Einwohnerinnen und Einwohnern Kaliforniens zu erheben, deren Reichtum den Schwellenwert von einer Milliarde US-Dollar erreichte. Als Stichtag für die Vermögensermittlung war der 1. Jänner 2026 festgelegt worden.

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Der Großteil der durch diese Abgabe generierten Einnahmen sollte spezifisch dem Gesundheitswesen des demokratisch regierten Bundesstaates zufließen. Die Befürworter argumentierten, dass Kalifornien aufgrund des Ausfalls von Zuschüssen der republikanischen Bundesregierung in Washington mit erheblichen Finanzierungslücken konfrontiert sei. US-Präsident Donald Trump hatte die Ausgaben für Medicaid, das staatliche Krankenversicherungsprogramm für einkommensschwache Menschen, um rund eine Billion Dollar gekürzt. Die daraus resultierenden strikten Zugangseinschränkungen sollten ab 2027 in Kraft treten.

Politische Spaltung und Steuerausfälle

Trotz der Unterstützung durch den linken Flügel der Demokraten, unter anderem durch den Senator aus Vermont Bernie Sanders, zerbrach die politische Einigkeit an der Umsetzung. Die Demokratische Partei in Kalifornien unterstützte das Projekt formell, doch führende Amtsinhaber wandten sich gegen die Umsetzung. Sowohl der scheidende demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, als auch sein Nachfolger Xavier Becerra, der zuvor Gesundheitsminister unter Präsident Joe Biden war, sprachen sich entschieden dagegen aus.

Ihre skeptische Einschätzung basierte auf der Warnung, dass dem Bundesstaat in Zukunft erhebliche Steuereinnahmen entgehen würden. Die Begründung war, dass wohlhabende Bürger nach dem Wegzug aus Kalifornien suchen würden, um der Steuer zu entgehen. Ein konkreter Indikator für diese Abwanderungsgefahr war, dass einige kalifornische Superreiche bereits Schritte unternahmen, ihren offiziellen Wohnsitz in andere Bundesstaaten zu verlegen. Sergey Brin und sein Google-Mitgründer Larry Page legten sich beispielsweise Dutzende Millionen Dollar teure Anwesen in Florida zu, einer Hochburg der Republikaner.

Alternativen und langfristige Folgen

Andere Technologieführer wählten unterschiedliche strategische Wege, um sich vor der Steuerwirkung abzusichern. Meta-Chef Mark Zuckerberg ging einen anderen Ansatz: Er setzte mit der Androhung eines Umzugs eine neue Aktienstruktur bei dem Facebook-Konzern durch. Bei einem solchen Aktiensplit werden neue Anteilsscheine ohne Stimmrechte ausgegeben. Dies hätte es Zuckerberg ermöglicht, einen Teil der Anteile zum Bezahlen der Steuer zu verkaufen, ohne dabei seinen Einfluss auf das Unternehmen zu verlieren. Im Gegensatz dazu erklärte Jensen Huang, der Mitgründer und Firmenchef des Chipkonzerns Nvidia, dass für ihn ein Verlassen Kaliforniens wegen der Steuer nicht infrage komme.

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Die Debatte berührte zudem das grundlegende Problem, dass es für Superreiche in den USA oft einfach ist, Steuerzahlungen zu umgehen. Ihr Vermögen besteht häufig aus großen Aktienpaketen, auf die erst dann Steuern fällig werden, wenn sie diese verkaufen. Stattdessen nehmen viele富豪 mit Aktien besicherte Kredite auf und können so weitgehend steuerfrei leben. Die Befürworter der Abgabe verwiesen darauf, dass in Kalifornien rund 250 Milliardäre mit einem Gesamtvermögen von etwa 2,3 Billionen Dollar leben. Verfechter schätzten, die Abgabe hätte rund 100 Milliarden Dollar einbringen können, während Forscher der Stanford-Universität im Silicon Valley von einem realistischeren Betrag von 30 Milliarden Dollar ausgingen.