Am 19. November 1990 wurde Milli Vanilli der Grammy aberkannt. Rob Pilatus und Fab Morvan standen wegen Lippen synchronisierens vor dem Aus.

Der 19. November 1990 markiert einen der dunkelsten und skandalösesten Tage in der Geschichte der Popkultur. An diesem Datum erfolgte die offizielle Aberkennung des Grammy Award für das Pop-Duo Milli Vanilli. Die beiden Künstler, Rob Pilatus und Fab Morvan, waren zuvor zu den erfolgreichsten neuen Acts der Welt aufgestiegen. Doch die Enthüllung, dass sie nicht selbst sangen, führte zur sofortigen Löschung ihrer Auszeichnung.

Historischer Grammy-Entzug am 19. November 1990

Die Recording Academy entzog dem Duo den prestigeträchtigen Preis in der Kategorie Beste neue Darsteller. Dies geschah zum ersten Mal in der gesamten Geschichte der Grammy Awards. Zuvor hatten sich Rob Pilatus und Fab Morvan öffentlich bereit erklärt, die Trophäe freiwillig zurückzugeben. Die Organisatoren entschieden sich jedoch dafür, den Award nicht zu verschenken, sondern ihn komplett zu streichen. Damit wurde der Schwindel juristisch und öffentlich endgültig bestätigt.

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Die Täuschung hinter den Hit-Hits

Hinter der glänzenden Fassade der internationalen Superstars verbarg sich eine jahrelange Inszenierung. Während Rob Pilatus und Fab Morvan in Musikvideos und bei Live-Auftritten Lippenbewegungen ausführten, übernahmen Study-Session-Musiker die Gesangsarbeit. Die Melodien stammten nicht von den beiden französischen und deutschen Gesichtern. Diese Praxis war bereits seit dem Start der Karriere im Jahr 1988 etabliert worden.

Chart-Erfolge und der öffentliche Skandal

Trotz der Fälschung eroberten Songs wie "Girl You Know It's True" und "Blame It on the Rain" die Musikcharts weltweit. Millionen von Fans kauften die Alben und feierten die beiden als Idol. Die Verkäuflichkeit der Musik war enorm, da die wahre Identität der Sänger lange Zeit geheim gehalten wurde. Erst die öffentliche Bloßstellung im November 1990 zerstörte dieses fragile Geschäftsmodell. Der Zusammenbruch war instantan und verheiess nichts Gutes.

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Folgeschäden für Rob Pilatus

Die negativen Auswirkungen des Skandals trafen Rob Pilatus besonders hart. Nach dem Verlust seiner beruflichen Existenz begann ein steiler Abstieg in die Persönlichkeitskrise. Der Künstler entwickelte Abhängigkeiten und kämpfte privat mit schweren Suchtproblemen. Die mediale Vernichtung seiner Person überlebte er nur wenige Jahre. Dies sollte sich als fatal für seine weitere Lebenslinie erweisen.

Trauriges Ende und 36 Jahre danach

Die Tragödie nahm ihren finalen Wendepunkt im Jahr 1998, als Rob Pilatus im Alter von nur 32 Jahren starb. Die offizielle Todesursache lautete eine Überdosis Drogen. Für Fab Morvan bedeutete der Skandal ebenfalls einen harten Einschnitt in seine Laufbahn. 36 Jahre nach dem historischen Eingriff gilt Milli Vanilli bis heute als das bekannteste Beispiel für einen massiven Betrug in der Popindustrie.