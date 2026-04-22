Milka-Schokolade: Gericht sieht mögliche Täuschung durch weniger Inhalt

Ein Gericht in Bremen hat in einer ersten Einschätzung festgestellt, dass die neue Milka-Schokolade mit reduziertem Gewicht möglicherweise irreführend für Verbraucher ist, da die Verpackung kaum verändert wurde.

Weniger Schokolade für den gleichen Preis? Ein Bremer Landgericht hat in einer ersten Einschätzung festgestellt, dass die neue Verpackungsstrategie von Milka - Schokolade möglicherweise irreführend für Verbraucher ist.

Der Vorsitzende Richter bezeichnete die Situation als eine Art ‘relative Mogelpackung’. Viele der beliebten Milka-Tafeln wurden von einem Gewicht von 100 Gramm auf 90 Gramm reduziert, während die Verpackung nahezu unverändert blieb. Diese Einschätzung des Gerichts stützt sich auf die Argumentation der Verbraucherzentrale Hamburg, die eine Klage wegen unlauteren Wettbewerbs eingereicht hat. Die Verbraucherzentrale argumentiert, dass Kunden durch die kaum wahrnehmbare Gewichtsreduktion in die Irre geführt werden.

Der Anwalt der Verbraucherzentrale betonte vor Gericht, dass Kunden ein bestimmtes Produktbild im Kopf haben, wenn sie zum Regal greifen und ihre bevorzugte Milka-Schokolade kaufen. Die minimale Dicke der neuen Tafel – lediglich ein Millimeter weniger – und die fast identische Verpackung würden dazu führen, dass das geringere Gewicht unbemerkt bleibt. Mondelez, der Hersteller von Milka, weist die Vorwürfe jedoch zurück.

Die Unternehmensanwälte argumentieren, dass das Gewicht der Schokolade sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite der Verpackung klar angegeben sei und somit für den Verbraucher einsehbar sei. Sie betonen, dass es in der Vergangenheit bereits unterschiedliche Gewichtsvariationen je nach Sorte gab, die zwischen 81 und 100 Gramm lagen. Nun sei der Grundpreis für alle Sorten einheitlich, was Kunden beim direkten Vergleich erkennen könnten.

Dennoch hat das Gericht festgestellt, dass zahlreiche Beschwerden von Verbrauchern bei der Verbraucherzentrale eingegangen sind, die sich über die fehlenden klaren Hinweise auf die reduzierte Füllmenge beschwerten. Der Vorsitzende Richter verwies darauf, dass die Form, Größe und die charakteristische lilafarbene Verpackung der Milka-Tafel über Jahre hinweg unverändert geblieben seien und somit ein festes Bild im Bewusstsein der Verbraucher verankert sei. Er betonte, dass sich an dieser Wahrnehmung durch die neue Füllmenge kaum etwas geändert habe.

Obwohl das Gewicht korrekt angegeben werde, informiere der Hersteller nicht explizit über die Reduzierung im Vergleich zu früheren Produkten. Zudem sei die Gewichtsangabe auf der Vorderseite der Verpackung im Supermarktregal oft verdeckt. Das Gericht argumentiert, dass die meisten Verbraucher beim Kauf der Schokolade weder die Zutatenliste auf der Rückseite der Verpackung lesen noch den Grundpreis vergleichen werden. Selbst wenn dies geschehen sollte, könne der Kunde die Information nur dann richtig einordnen, wenn er die früheren Angaben im Gedächtnis habe.

Dies sei jedoch von keinem durchschnittlichen Verbraucher zu erwarten, so der Richter. Die Entscheidung des Gerichts wird durch ein ähnliches Urteil des Landgerichts Hamburg aus dem Jahr 2022 untermauert, in dem die Verbraucherzentrale in einem Streit um die Margarine ‘Sanella’ Recht bekam. Auch das Oberlandesgericht Wien entschied in einem Fall um eine Lachspackung, dass eine bloße Mengenangabe auf der Verpackung nicht ausreicht, um eine Täuschung der Verbraucher auszuschließen.

Die aktuelle Einschätzung des Gerichts deutet darauf hin, dass eine klare und deutliche Kennzeichnung der Gewichtsreduktion erforderlich ist, um sicherzustellen, dass Verbraucher nicht irreführt werden. Es bleibt abzuwarten, wie der Fall weiter verläuft und ob Mondelez seine Verpackungsstrategie anpassen wird, um den Anforderungen des Gerichts und den Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden. Die Entscheidung könnte weitreichende Folgen für die gesamte Lebensmittelindustrie haben, da sie die Transparenz bei der Kennzeichnung von Produktmengen in den Vordergrund stellt





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