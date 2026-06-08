Militäreschließung 2024: Budgetaufstockung sichert Aufbauplan, Zwei‑Prozent‑Ziel bleibt fern

Die Koalition einigt sich auf ein erhöhtes Militärbudget von 5,3 Mrd. €, das den langfristigen Aufbauplan 2032+ stärkt, doch das angestrebte Verteidigungsausgaben‑Ziel von zwei Prozent des BIP wird weiterhin verfehlt.

Mit dem jüngst beschlossenen Finanzrahmen dürfte der langfristige Aufbauplan des Bundesheer es weitgehend abgesichert sein, doch das ambitionierte Zwei‑Prozent‑Ziel des Verteidigungsetats bleibt weiterhin in weiter Ferne.

In den diesjährigen Budgetverhandlungen stand die Finanzierung des Militärs im Zentrum der Koalitionsdebatten. Die Österreichische Volkspartei verlangte eine deutliche Aufstockung des Regelbudgets und forderte zugleich eine frühzeitige Zusage für die Nachfolge des Eurofighters. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) wies hingegen auf die angespannten öffentlichen Finanzen hin und betonte, dass aktuell kein Geld für neue Kampfjets zur Verfügung stehe.

Nach intensiven Gesprächen einigten sich ÖVP, SPÖ und Neos auf eine Erhöhung des Militärausgabenrahmens: Für das laufende Jahr sollen 5,3 Milliarden Euro bereitgestellt werden, im Folgejahr steigen die Mittel auf 5,43 Milliarden Euro. Damit liegt das Budget nun knapp über dem Vorjahr (4,74 Mrd. €) und setzt die seit Beginn des Ukraine‑Kriegs 2022 beobachtete Aufwärtstendenz fort. Das Verteidigungsministerium hat die Einigung auf Anfrage nicht kommentiert, verweist jedoch auf ein Pressegespräch am darauffolgenden Donnerstag nach der Budgetrede des Finanzministers.

Innerhalb des Militärs wird die Entscheidung, dass die Landesverteidigung nicht von den sparsamen Sparmaßnahmen anderer Politikbereiche betroffen ist, als positiv bewertet. Der Spielraum für Investitionen und Personalaufstockungen bleibt erhalten - ein deutlicher Kontrast zu den finanziellen Engpässen der frühen 2010er‑Jahre. Der im Rahmen des "Aufbauplans 2032+" festgeschriebene Fahrplan für die Struktur des Bundesheeres bis 2032 und darüber hinaus gilt nun als weitgehend gesichert.

Ein zentrales Projekt ist die Beschaffung einer bodengebundenen Luftabwehr mittlerer Reichweite, die eine Investition von etwa einer Milliarde Euro erfordert. Die Typentscheidung für das System soll noch in diesem Jahr getroffen werden; diese Ausgabe gilt intern als gesichert, während bei anderen Vorhaben möglicherweise zeitliche Verschiebungen oder Kürzungen nötig werden könnten. Trotz dieser Fortschritte bleibt das von der Bundesregierung gesetzte Ziel, bis 2032 jährlich zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren, unerreicht.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bekräftigte das Ziel im Mai, doch ein gradueller Anstieg auf das Niveau würde für 2027 ein Budget von rund 6,2 Milliarden Euro und für 2028 von etwa 6,9 Milliarden Euro erfordern - Werte, die weit über der aktuellen Einigung liegen. Zusätzlich steht die Finanzierung der Eurofighter‑Nachfolge als weiteres milliardenschweres Projekt an, das nicht aus dem regulären Militärbudget gedeckt werden kann.

Die ÖVP drängte zusammen mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner auf ein Begleitgesetz für ein Sonderbudget, das jedoch noch nicht verabschiedet wurde. Laut Berichten wird weiter separat verhandelt, wobei eine Absichtserklärung der Koalitionspartner bald präsentiert werden soll. Die Fachzeitschrift "Militär Aktuell" spricht von einer "Willensbekundung zur Abfangjägernachbeschaffung". Intern hofft man, bis 2028 einen Vertrag mit einem Rüstungsunternehmen zu unterzeichnen, um den Beschaffungsplan zu realisieren





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