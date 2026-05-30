Militärdialog zwischen USA und Kuba in Guantanamo trotz wachsender Spannungen

US- und kubanische Militärvertreter trafen sich am Stützpunkt Guantanamo Bay zu Gesprächen über operative Sicherheit, während die politischen und wirtschaftlichen Spannungen zwischen beiden Ländern weiter zunehmen.

Inmitten zunehmender Spannungen zwischen Washington und Havanna haben sich hochrangige Militärvertreter beider Seiten in Guantanamo auf Kuba getroffen. Wie beide Seiten am Freitag mitteilten, trafen der Chef des zuständigen US-Regionalkommandos (SOUTHCOM), General Francis Donovan, und der Chef des Generalstabs der kubanischen Revolutionären Streitkräfte, Roberto Legra Sotolongo, im Außenbereich des US-Stützpunkts Guantanamo Bay auf der sozialistischen Karibikinsel zusammen.

Bei dem kurzen Austausch mit Legra und anderen Vertretern der kubanischen Streitkräfte seien "Fragen der operativen Sicherheit" erörtert worden, teilte das US-Militär ohne Angaben weiterer Einzelheiten mit. In Havanna hieß es in einer kurzen Mitteilung des Verteidigungsministeriums, das "positive Treffen" habe im gegenseitigen Einvernehmen stattgefunden. Dabei habe man über für beide Seiten relevante Themen gesprochen. Es sei vereinbart worden, die Kommunikation aufrechtzuerhalten.

Den US-Angaben zufolge habe Donovan zudem eine Sicherheitsüberprüfung des Marinestützpunkts geleitet und mit Verantwortlichen des Stützpunkts über den Schutz der Truppen, die Sicherheit der Soldaten und ihrer Familien sowie die operative Einsatzbereitschaft gesprochen, hieß es weiter. Der Militärstützpunkt von Guantanamo Bay liegt an der südöstlichen Küste Kubas. Das Territorium steht seit 1903 wegen eines umstrittenen Pachtvertrags unter US-Kontrolle. Seit dem Sieg der kubanischen Revolution unter Fidel Castro im Jahr 1959 betrachtet Kuba den unbefristeten Vertrag als ungültig.

Das Treffen erfolgte nur kurz nach US-Medienberichten, dass Kuba im Falle einer Eskalation Angriffe auf den US-Stützpunkt Guantanamo plane. Die Streitkräfte des kommunistischen Landes kauften nach Angaben des Nachrichtenportals Axios mehr als 300 Militärdrohnen und erörterten Szenarien für mögliche Angriffe auf den US-Stützpunkt im Südosten der Karibikinsel, auf dem sich auch ein berüchtigtes US-Gefangenenlager befindet. Die kubanische Regierung wies den Bericht zurück. Die Spannungen zwischen Kuba und den USA hatten in den vergangenen Monaten zugenommen.

Kubanische Regierungsvertreter warfen Washington vor, einen Vorwand für einen militärischen Angriff gegen den kommunistisch regierten Inselstaat zu suchen. Verschärft wurden die Spannungen zwischen beiden Ländern in der vergangenen Woche dadurch, dass die USA Kubas Ex-Präsidenten Raul Castro anklagten. Die US-Justiz macht den 94-jährigen Bruder des einstigen Revolutionsführers Fidel Castro für den Abschuss zweier Zivilflugzeuge im Jahr 1996 mit vier Toten verantwortlich.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump setzt Kuba seit Monaten verstärkt unter Druck, verhängte neue Sanktionen und drohte sogar mit einer Übernahme des Inselstaats. US-Außenminister Marco Rubio, Sohn kubanischer Einwanderer, bezeichnete Kuba als Sicherheitsrisiko - eine Einigung zeichne sich bislang nicht ab, wie Rubio zuletzt mitteilte. Trump drohte mehrmals damit, "die Kontrolle" über das kommunistische Land zu übernehmen.

Mit einer Reihe von neuen Sanktionen und einer Ölblockade erhöhte Trump den Druck, um auf Kuba einen wirtschaftlichen und politischen Wandel im Interesse der USA zu forcieren. Der nur etwa 145 Kilometer von der Südspitze des US-Bundesstaats Florida entfernte Karibikstaat unterliegt bereits seit 1962 einem strengen US-Wirtschaftsembargo. Derzeit steckt Kuba in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, das Land leidet unter Stromausfällen und Treibstoffmangel.

Das US-Militär hatte im Jänner den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro gefangen genommen und gewaltsam in die USA gebracht. Anschließend sorgte Washington dafür, dass Venezuela als der bis dahin wichtigste Öllieferant Kubas seine Lieferungen an den Karibikstaat einstellte. Kuba warnte die USA indes mit deutlichen Worten vor einem militärischen Eingreifen.

Jeder US-Militäreinsatz gegen Kuba würde zu einem "Blutbad" mit unkalkulierbaren Folgen für den Frieden und die Stabilität in der Region führen, schrieb Präsident Miguel Diaz-Canel im Mai auf dem Kurznachrichtendienst X. Zuletzt richtete das kommunistische Land gab es von Kuba zudem einen Hilfsaufruf an die Internationale Gemeinschaft. Seinem Land drohe eine "humanitäre Katastrophe", sagte Außenminister Bruno Rodriguez Parrilla in einer Rede vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York: "Ich rufe die internationale Gemeinschaft auf, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern, die durch Waffengewalt oder die Treibstoffblockade herbeigeführt werden könnte"





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