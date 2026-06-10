Russische Militärblogger und Ultranationalisten äußern zunehmend Frustration über die Kriegsführung im Ukraine-Konflikt. Sie kritisieren mangelnde strategische Ziele und fehlende Entschlossenheit der Führung. Statt Putin nur für schlecht informiert zu halten, sehen sie ihn nun als unfähigen Feldherrn. Die Stimmung kippt, und selbst Propagandisten zweifeln an einem Sieg.

Seit Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine haben Militärblogger und ultranationalistische Stimmen in Russland eine zunehmend wichtige Rolle in der öffentlichen Debatte eingenommen. Sie berichten nicht nur detailliert über die Frontgeschehnisse, sondern sammeln auch Geld für Ausrüstung und kritisieren offen die Führung der Streitkräfte.

Besonders die sogenannten Schreibtischgeneräle, die fernab der Frontlinie in Moskau sitzen, werden von den Bloggern als inkompetent und realitätsfern dargestellt. Früher galt der russische Präsident Wladimir Putin in diesen Kreisen als schlecht informiert - man glaubte, er werde von seinen Generälen getäuscht. Heute jedoch hat sich die Stimmung gewandelt: Immer mehr Ultranationalisten sehen Putin selbst als schlechten Feldherrn, dem es an strategischer Klarheit und Entschlossenheit fehlt.

Diese Verschiebung ist bemerkenswert, weil sie zeigt, dass selbst die hartgesottenen Unterstützer des Krieges langsam das Vertrauen in die Führung verlieren. Die wachsende Frustration wird durch konkrete Aussagen prominenter Kriegsbefürworter deutlich. Der Schriftsteller und Donbass-Kämpfer Sachar Prilepin, einst bekannt für seinen Roman Sankya, äußerte sich enttäuscht über die russische Kriegsführung. Er argumentierte, dass Russland nicht über die nötige Kraft, Mut und Konzentration verfüge, um die Ukraine zu besiegen.

In einem sarkastischen Kommentar sagte er: Man kann uns töten, unsere Militärkolonnen auseinanderreißen und in Brand setzen. Das Russland, das wir aufgebaut haben, kann in diesem Krieg nicht gewinnen. Ähnlich pessimistisch äußerte sich der ehemalige Kriegsteilnehmer Danil Tulenkow, der einen kompletten Abzug aus der Ukraine befürwortet. Selbst offizielle Propagandisten wie Anatolij Kusitschew vom Ersten Kanal zeigen sich zunehmend ungeduldig.

Er kritisierte indirekt die Behauptungen des Kremls, dass Raketen wie Oreschnik das Blatt wenden könnten. Der mystische Glaube an eine Wunderwaffe sei falsch, so Kusitschew. Stattdessen erkannte er an, dass die Ukraine mit neuen Marschflugkörpern wie Flamingo ihre Fähigkeit zu Luftschlägen tief im russischen Hinterland ausgebaut hat. In der Nacht auf Mittwoch wurde in Tscheboksary ein Rüstungsunternehmen getroffen - ein weiteres Zeichen für die ukrainische Initiative.

Die Kritik der Blogger richtet sich nicht nur gegen strategische Fehler, sondern auch gegen mangelnde Entschlossenheit. Der Telegram-Kanal Russkij Sytsch forderte eine entschlossenere Vernichtung des Feindes, anstatt nur auf Gegenschläge zu setzen. Propagandisten wie Sascha Kots, Kriegskorrespondent der Komsomolskaja Prawda, plädieren für eine Bombardierung ukrainischer Entscheidungszentren, also der Regierungseinrichtungen. Trotz dieser zunehmenden Unmutsäußerungen bleibt fraglich, ob die Ultranationalisten eine politische Mobilisierung erreichen können.

Der russische Staat hat in der Vergangenheit mit harter Hand gegen allzu kritische Hurra-Patrioten durchgegriffen - der Blogger Ilja Remeslo wurde kurzerhand in die Psychiatrie eingewiesen. Die Desillusionierung unter den Kriegsbefürwortern ist daher eher ein Stimmungstief als eine ernsthafte Bedrohung für die Macht des Kremls. Dennoch zeigt die veränderte Tonalität, dass selbst die treuesten Unterstützer langsam an einem Sieg zweifeln





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