Mike Love, Mitbegründer der Beach Boys und Hitkomponist, ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Die bandgeschichtlichen Konflikte und das musikalische Erbe im Fokus.

Mike Love, ein Gründungmitglied der ikonischen US-amerikanischen Surfmusikgruppe Beach Boys, ist tot. Sein Pressesprecher Katie Altman bestätigte den Tod des Musikers am Samstag, wobei keine Todesursache genannt wurde. Love wurde 85 Jahre alt und gilt als eine der prägendsten Stimmen der Popkulturgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts.

Ruhm und Konflikte der Beach Boys

Die Beach Boys gehören zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten und schufen mit Hits wie Surfin USA und California Girls ein musikalisches Vermächtnis, das bis heute nachwirkt. Mike Love trug maßgeblich zur Komposition dieser Klassiker bei und fungierte oft als Leadsänger. Die Gruppe entstand Anfang der 1960er Jahre aus den Verbindungen mehrerer Familienmitglieder und Schulfreunde in Kalifornien.

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Ursprünglich traten die Musiker unter dem Namen The Pendletones auf, benannt nach einem beliebten karierten Hemd der Surferszene. Eine lokale Plattenfirma änderte den Namen jedoch in Beach Boys, als die Debütsingle Surfin erschien. Dieser Song war ein regionaler Hit und ebnete den Weg für den nationalen Durchbruch mit Titeln wie Surfin Safari und Surfin U.S.A. Die Band entwickelte sich rasch zu einem weltweiten Phänomen.

Die Rolle von Brian Wilson und Pet Sounds

Mike Love wuchs mit seinem Cousin Brian Wilson auf, der zwei Jahre jünger war. Brian Wilson galt allgemein als das musikalische Genie der Gruppe und trieb die kreative Evolution der Beach Boys voran. Zusammen mit den Brüdern Dennis und Carl Wilson sowie Alan Jardine formte er die musikalische Identität, die später als Meisterwerk Pet Sounds aus dem Jahr 1966 in die Geschichte einging.

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Obwohl Pet Sounds heute als eines der bedeutendsten Alben der Popmusik gilt, war Mike Love zunächst nicht von den experimentellen Songs seines Cousins Brian Wilson überzeugt. Die Beziehung zwischen den beiden Männern blieb ein zentrales Thema in der Bandgeschichte, da sich ihre künstlerischen Visionen und persönlichen Wege immer wieder kreuzten. Brian Wilson verstarb im Juni 2025, kurz vor Mike Love.

Lange Geschichte persönlicher und finanzieller Auseinandersetzungen

Die Geschichte der Beach Boys war von schweren Schicksalsschlägen und internen Konflikten geprägt. Dennis Wilson ertrank 1983 unter Alkoholeinfluss, und Carl Wilson starb 1998 an Lungenkrebs. Hinter der Erfolgskulisse entwickelte sich ein andauernder Streit zwischen Mike Love und Brian Wilson. Während Brian Wilson lange gegen Drogen- und Alkoholprobleme kämpfte, widmete sich Mike Love der Meditation, die er 1968 in Indien kennengelernt hatte.

Mike Love brachte seine Entdeckung bei Rolling Stone mit den Worten: Halleluja! Jetzt kann ich mich entspannen ohne all das Zeug, das dein Gehirn vernebelt. Diese unterschiedlichen Lebenswege führten zu juristischen Auseinandersetzungen. Love klagte, dass seine Beiträge zur Songwriting-Auszeichnung nicht angemessen honoriert wurden. Er fühlte sich als Kanonenfutter und war geächtet und verleumdet worden, wie er einst äußerte.

Vermächtnis und Tourneen bis zum Lebensende

Trotz der Konflikte absolvierte Mike Love rund 6.000 Konzerte in mehr als 25 Ländern. Er wollte weiter auf Tour gehen, während Brian Wilson es vorzog, im Studio zu arbeiten. Die Autobiografien I am Brian Wilson von Wilson und Good Vibrations: My Life as a Beach Boy von Love dokumentieren diese unterschiedlichen Sichtweisen detailliert. Eine Wiedervereinigungstour mit Alan Jardine und Brian Wilson scheiterte im Jahr 2012.

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Politische Kontroversen traten im Zusammenhang mit Auftritten bei Veranstaltungen von Donald Trump auf. Mike Love tourte mit einer neuen Formation der Beach Boys, was zum Unmut von Brian Wilson und Alan Jardine führte. Mike Love hinterlässt ein komplexes Vermächtnis. Er war sechs Mal verheiratet und hat acht Kinder. Obwohl er als schwarzes Schaf der Band wahrgenommen wurde, betonte er stets die spektakulären gemeinsamen Erfolge.