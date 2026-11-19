Mikaela Shiffrin bereitet sich in Copper Mountain auf die Nordamerika-Rennen vor. Trotz Erkältung und der Höhenlage von 3.000 Metern gibt die US-Skistarum ihr bestes.

Die US-amerikanische Skistarum Mikaela Shiffrin widmet sich aktuell intensiv der Vorbereitung auf die anstehenden Weltcup-Rennen in Nordamerika. Die 31-jährige Athletin entscheidet sich bewusst für das Training in ihrer Heimat, um sich optimal auf die bevorstehenden Wettkämpfe einzustellen. Dabei opfert sie Komfort und Gesundheit für ihre sportlichen Ziele. Shiffrin nimmt dabei harte Bedingungen in Kauf, die die spezielle Situation im US-Herzland des Skisports mit sich bringt.

Training in der Höhe bei gesundheitlichen Problemen

Mikaela Shiffrin trainiert derzeit in Copper Mountain, einem bekannten Wintersportgebiet in den USA. Die Lage befindet sich auf einer Höhe von mehr als 3.000 Metern. Diese extreme Höhenlage stellt die Sportlerin vor zusätzliche körperliche Herausforderungen. Shiffrin teilt auf Instagram mit, dass sie aktuell mit einer Erkältung kämpft. Das Training in dieser Kombination aus Krankheit und großer Höhe ist für sie nicht ideal, aber notwendig. Sie erklärt, dass es nichts Schöneres gäbe, als zu Hause zu trainieren. Dies erlaubt ihr, tatsächlich in ihrem eigenen Bett zu schlafen.

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Die frühmorgendlichen Routinen sind dabei besonders fordernd. Shiffrin muss um 4:20 Uhr aufstehen, um pünktlich zum Berg zu gelangen. Trotz der frühen Stunde und der gesundheitlichen Einschränkungen bleibt ihre Motivation hoch. Die mehrfache Gesamtweltcupsiegerin priorisiert die Formkurve für die Nordamerika-Rennen über kurzfristige Erleichterungen. Sie verzichtet bewusst auf den Slalom in Gurgl, um sich ganz auf die Rennen in den USA zu konzentrieren. Dieser Schritt zeigt ihre Disziplin und ihren Fokus auf die wichtigsten Ziele der aktuellen Saison.

Gemeinsame Momente mit Aleksander Aamodt Kilde trotz Trennung

Während Mikaela Shiffrin in den USA schuftet, befindet sich ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde an einem anderen Ort. Der norwegische Ski-Star beginnt seine Rehabilitation nach einem Achillessehnenriss. Die beiden Sportstars verbringen derzeit viel Zeit getrennt voneinander. Die unterschiedlichen Trainingsorte und Trainingspläne machen den gemeinsamen Alltag in dieser Saison komplex. Shiffrin gibt jedoch zu verstehen, dass sie die Distanz nicht als Hindernis, sondern als Moment der Stärke begreifen.

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In einem Video auf Instagram zeigt Shiffrin einen liebevollen Moment mit ihrem Verlobten. Sie kontaktiert Aleksander Aamodt Kilde am frühen Morgen per Videoanruf. In der Unterhaltung wünscht sie dem Norweger viel Kraft für seine anstehende Physiotherapie. Shiffrin beschreibt die Situation mit den Worten, dass sie verschiedene Orte und Termine in dieser Saison haben. Dennoch finden sie immer Zeit, sich gegenseitig Guten Morgen zu sagen und verabschieden sich dann mehrmals. Diese Geste sorgt bei ihren Fans für große Zustimmung und Begeisterung.

Die Fans reagieren begeistert auf den Umgang des Ski-Paares. Shiffrin kündigt an, dass dieser Einblick nur der erste Teil einer Serie sein wird. Sie schreibt dazu, dass Teil 2 folgen wird und die Follower bleiben sollen. Die emotionale Unterstützung zwischen den beiden Top-Athleten unterstreicht die Verbundenheit im Spitzensport. Auch wenn die physische Nähe fehlt, bleibt die psychologische Verbindung stark. Dies trägt dazu bei, dass beide sich in ihren jeweiligen Prozessen bestmöglich unterstützen können.

Wettbewerbssituation und Fokus auf Nordamerika

Neben Mikaela Shiffrin gibt es im Weltcup andere spannende Entwicklungen. Die deutsche Skirennläuferin Emma Aicher sorgt derzeit für Aufmerksamkeit. Aicher präsentiert sich in letzter Zeit in beeindruckender Verfassung. Ihre starken Leistungen im Weltcup markieren einen interessanten Kontrast zur aktuellen Situation bei Shiffrin. Während Aicher formstark wirkt, muss Shiffrin noch Wege finden, ihre beste Kondition zu erreichen.

Trotz der Konkurrenz durch Athletinnen wie Emma Aicher hält Shiffrin strikt an ihrem ursprünglichen Saisonplan fest. Sie ignoriert abweichende Strategien, die andere Athletinnen möglicherweise wählen. Der Fokus liegt ausschließlich auf der Rückkehr in die Bestform für die Nordamerika-Rennen. Die Entscheidung gegen den Slalom in Gurgl ist Teil dieser langfristigen Strategie. Shiffrin nutzt die verbleibende Zeit in Copper Mountain, um ihre körperliche Verfassung schrittweise zu verbessern. Die Kombination aus harter Arbeit in der Höhe und der Unterstützung durch ihr Umfeld gibt Anlass zu Hoffnung auf eine erfolgreiche Rückkehr.

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Die kommende Zeit wird zeigen, ob Shiffrin die gesteckten Ziele erreichen kann. Die Athletinnen und Athleten im Skiweltcup stehen unter starkem Druck. Jeder Wettkampf bringt Punkte und entscheidende Impulse für die Gesamtwertung. Shiffrin nutzt die Ruhe vor den Nordamerika-Rennen, um sich mental und physisch vorzubereiten. Ihr Engagement zeigt, wie wichtig eine persönliche Balance zwischen Gesundheit und Wettkampfgeist ist. Die Fans und die Sportwelt beobachten die Entwicklung der US-Amerikanerin aufmerksam.