Skirennläuferin Mikaela Shiffrin offenbart ihre Probleme mit passender Unterwäsche für Wettkämpfe. Die 33-Jährige teilt Tipps mit Fans und legt vorerst Slalom-Pausen ein.

Die erfolgreiche US-amerikanische Skirennläuferin Mikaela Shiffrin hat in einem jüngsten Social-Media-Post ein unerwartet persönliches Thema mit ihrer großen Fangemeinschaft diskutiert. Die 33-Jährige zeigte in einem Video auf der Plattform Instagram ein Paket mit Unterwäsche und erklärte anschaulich, dass dieser Versandweg oft als Zeichen der Fürsorge interpretiert wird. Shiffrin bekannte sich dabei explizit zu ihrer Forderung nach funktionaler Kleidung, die während intensiver sportlicher Belastung zuverlässig ihre Position behält.

Kommentar zu Tangas und Funktion

Mikaela Shiffrin erklärte in direkter Ansprache an ihre Follower, dass Tangas für ihren sportlichen Alltag absolut ungeeignet sind. Sie nannte diese Unterwäscheform das Schlimmste und begründete dies mit ihrer eigenen Erfahrung als Spitzensportlerin. Die Siegerin von 104 Weltcuprennen zog ein rosa Höschen sowie einen blauen Tanga aus der Verpackung und präsentierte diese direkt in die Kamera. Durch diese visuelle Demonstration unterstrich sie ihren klaren Wunsch nach bequemer und sicher sitzender Kleidung, die keine Ablenkung während der hohen Geschwindigkeiten darstellt.

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Ursprung der offenen Frage

Der Grund für diese öffentliche Diskussion liegt in einem früheren Podcast-Auftritt der Athletin. Dort hatte Mikaela Shiffrin offen zugegeben, dass sie bis dato noch nicht die idealen Trainings- und Wettkampfunterlagen für ihre sportlichen Anforderungen gefunden hat. Die Skisportlerin betonte dabei spezifisch die Notwendigkeit, dass die Unterwäsche gut sitzen muss und sich während der Fahrt nicht unangenehm anfühlt. Da sie selbst noch keine perfekte Lösung gefunden hat, wandte sie sich direkt an ihre Community, um Tipps für funktionale Modelle zu erhalten, die den hohen Anforderungen im Ski-Weltcup standhalten.

Aktuelle Rennstrategie und Pausen

Mikaela Shiffrin nutzt die aktuelle Phase im Sportkalender bewusst zur strategischen Umstellung ihrer Rennaktivitäten. Die US-Amerikanerin hat eine Pause von der Teilnahme am Slalom eingelegt, nachdem sie zu Saisonbeginn öffentlich erklärt hatte, diese Paradedisziplin vorübergehend hinter die anderen Disziplinen zu stellen. Aus diesem Grund verzichtete sie auf den Start in Levi und wird auch an dem am Samstag stattfindenden Slalom-Wettkampf in Gurgl nicht teilnehmen. Diese Entscheidung dient dazu, ihre Kräfte für die Fokusdisziplinen zu schonen, in denen sie weiterhin große Erfolge anstrebt.

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Neuer Fokus auf Riesentorlauf

Anstelle des Slaloms wird sich Mikaela Shiffrin in der kommenden Phase der Saison vermehrt auf den Riesentorlauf konzentrieren. Die ambitionierte Athletin plant zudem die Teilnahme an einzelnen Speed-Rennen, um ihre Vielseitigkeit im Pulk zu wahren. Dieser Wechsel der Schwerpunkte ermöglicht es ihr, ihre Technik in den anderen Disziplinen weiter zu verfeinern, während sie sich die Slalom-Disziplin für spätere Zeitpunkte oder spezifische Ziele aufspart. Die Strategie zeigt, wie bewusst die 33-Jährige ihre Karrierephasen einteilt, um an der Spitze mitzulaufen.

Nächster Einsatz in den USA

Der nächste konkrete Wettkampfeinsatz von Mikaela Shiffrin ist für Ende November im US-Bundesstaat Vermont geplant. Dort findet das Heimspiel der US-Nationalmannschaft in der Ortschaft Killington statt. Bei diesem wichtigen Event wird die Skisportlerin sowohl im Riesentorlauf als auch wieder im Slalom an den Start gehen. Fans und Beobachter hoffen darauf, dass sie bei diesen Rennen mit der gewünschten perfekten Ausrüstung aufläuft, die sowohl Komfort als auch funktionale Vorteile für die hohen Anforderungen im Ski-Weltcup bietet. Der Erfolg ihrer neuen Strategie wird sich dann in den Ergebnissen in Vermont zeigen.