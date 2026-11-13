Mikaela Shiffrin fällt aus: Levi-Slalom wird zum Schlachtfeld

Mikaela Shiffrin pausiert im Slalom. Camille Rast und Emma Aicher nutzen die Chance im Levi-Slalom um wichtige Weltcuppunkte und die Kristallkugel zu erobern.

Mikaela Shiffrin streicht den heute stattfindenden Slalom-Wettbewerb im finnischen Levi von ihrer Rennliste. Durch diese Entscheidung entfällt die stärkste Konkurrentin für das Feld der Alpin-Ski-Fahrerinnen am Samstag. Die US-Amerikanerin verzichtet auf die Teilnahme, um ihre Kräfte strategisch anders einzuteilen. Dies öffnet der Konkurrenz die seltene Möglichkeit, ohne die Dominatorin Punkte im Weltcup zu sammeln.

Strategiewechsel der Slalom-Königin

Die 31-jährige Mikaela Shiffrin plant, sich in der aktuellen Saison stärker auf den Riesenslalom und den Super-G zu konzentrieren. Dieser Schritt bedeutet das Ende ihrer absoluten Dominanz im reinen Slalom, in dem sie in der vergangenen Saison neun Siege in zehn Rennen errungen hatte. Auch das Heimrennen in Gurgl in einer Woche wird die US-Starfahrerin nicht bestreiten. Ihre Abwesenheit verändert die Ausgangslage für den gesamten Slalom-Weltcup erheblich und verschiebt die Machtverhältnisse im Feld der Top-Fahrerinnen.

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Camille Rast als Shiffrins Nachfolgerin

Die Schweizerin Camille Rast gilt laut Mikaela Shiffrin selbst als die größte Hoffnung auf die kleine Kristallkugel im Slalom. Shiffrin bezeichnete die 27-jährige Rast in einem Interview mit der Schweizer Zeitung "Blick" eindeutig als Favoritin. In der letzten Saison war Rast die einzige Fahrerin, die Shiffrin in Kranjska Gora im Slalom besiegen konnte. Trotz dieser Qualifikation muss die Schweizerin mit gesundheitlichen Einschränkungen kämpfen, da Hüfte und Knie noch Probleme bereiten. Zudem empfindet sie die Piste in Levi aufgrund mangelnder Steigung als schwierig.

Emma Aicher profitiert im Gesamtklassement

Für die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher bietet die Abwesenheit von Shiffrin eine direkte Chance im Kampf um die große Kristallkugel. Im vergangenen Winter fehlten Aicher nur 87 Punkte zum Titelgewinn. Die 23-Jährige hat bereits bewiesen, dass sie in mehreren Disziplinen punktstark ist und insgesamt 14 Podestplätze erreicht hat. Ein dritter Platz im Riesenslalom in Sölden zeigte, dass auch ihre einstige Schwächstelle nun zur Stärke werden kann. Das Umfeld warnt jedoch vor überzogenen Erwartungen.

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Wolfgang Maier mahnt zur Besonnenheit

DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier bezeichnete das Ergebnis von Emma Aicher in Sölden zwar als "den Hammer", forderte aber gleichzeitig dazu auf, "immer die Füße auf dem Boden zu lassen". Auch Cheftrainer Andreas Puelacher warnt davor, die Konstanz über eine ganze Saison hinweg für selbstverständlich zu halten. Shiffrin bleibt auch in den schnellen Disziplinen eine ernsthafte Gefahr. Die deutsche Mannschaft muss daher realistisch bleiben und darf nicht von einem sofortigen Sieg im Gesamtweltcup träumen, solange Shiffrin im Rennen ist.

Lara Colturi nutzt die Lücke für Aufholjagd

Auch die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi sieht ihre Chancen gestiegen. Die 20-Jährige gehörte im vergangenen Winter in Levi direkt hinter Shiffrin auf Rang zwei und vor Emma Aicher. Mit Unterstützung des ehemaligen französischen Abfahrtsstars Johan Clarey arbeitet sie nun an Fortschritten in den schnellen Disziplinen. Sollte es Colturi gelingen, auch im Super-G und der Abfahrt regelmäßig Punkte zu sammeln, könnte sie langfristig im Gesamtweltcup gefährlich werden und Shiffrins Entscheidung strategisch optimal ausnutzen.