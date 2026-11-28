Mikaela Shiffrin erreicht im Riesentorlauf in Killington die Bestzeit im ersten Durchgang. ÖSV-Star Julia Scheib liegt als beste Österreicherin auf Rang vier.

Mikaela Shiffrin beherrscht den Riesentorlauf in Killington auf einer völlig eigenen Ebene. Die US-Amerikanerin zeigte im ersten Durchgang ihres Heimrennens eine dominante Leistung und fuhr die beste Zeit, während ihre Konkurrentinnen erhebliche Rückstände aufwiesen. Dies markiert einen weiteren Höhepunkt in ihrer Karriere.

Shiffrin feiert 111. Weltcupsieg in den USA

Die 28-jährige Österreicherin Julia Scheib startet mit guter Position in den zweiten Durchgang. Sie liegt nach dem ersten Lauf auf Rang vier und hat lediglich 1,19 Sekunden Rückstand auf die führende Shiffrin. Ein Podestplatz liegt für die Steirerin dabei mit 33 Hundertstelsekunden gerade noch in Reichweite. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich diese Distanz im zweiten Durchgang entwickelt.

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Unter den Wetterbedingungen, die als schwierig beschrieben wurden, gelang es Mikaela Shiffrin, die Bestzeit im Schnee zu erzielen. Dies ist besonders bemerkenswert, da sie bei diesem Heimrennen antritt. Für die US-Amerikanerin ist Killington ein besonderer Ort, da sie sich vor zwei Jahren bei einem schweren Sturz dort verletzt hatte. Ihre aktuelle Performance gilt als gelungene Rückkehr zu dieser Rennstrecke.

Alice Robinson aus Neuseeland schließt die ersten drei Plätze ab. Die Neuseeländerin landete mit einem Abstand von 0,39 Sekunden hinter der Spitzenreiterin im Ziel. Auf dem dritten Platz folgerte die Schwedin Sara Hector. Hector wies mit 0,86 Sekunden Rückstand eine deutliche, aber kleine Lücke zu Shiffrin auf. Die Top-Ten-Liste zeigt somit eine starke Konkurrenz hinter der Favoritin.

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Scheib kritisiert Fahrt trotz guter Platzierung

Julia Scheib zeigte sich trotz der vierten Position nicht vollständig zufrieden mit ihrem Auftritt. Die 28-Jährige gab im Interview mit dem ORF an, dass die Fahrt nicht gut gewesen sei. Sie erklärte, dass sie bei keinem einzigen Schwung eine Rückmeldung bekommen habe. Diese technische Kritik an ihrer Fahrweise deutet auf Optimierungsbedarf im zweiten Durchgang hin.

Die restlichen ÖSV-Damen konnten mit der absoluten Spitze nicht mithalten. Franziska Gritsch verpasste die Bestzeit um 2,89 Sekunden. Stephanie Brunner landete mit einem Rückstand von 2,95 Sekunden nur wenige Hundertstelsekunden hinter Gritsch. Beide Fahrerinnen verloren damit knapp drei Sekunden auf Shiffrin und liegen nun außerhalb der Podest-Chancen.

Zeitplan für den entscheidenden zweiten Durchgang

Der entscheidende zweite Durchgang startet um 18.20 Uhr. In dieser Session wird sich entscheiden, ob Julia Scheib ihr Podestplatz verteidigen oder sogar noch verbessern kann. Mikaela Shiffrin wird versuchen, ihre führende Position zu halten und ihren 111. Weltcupsieg zu feiern. Die Zuschauer werden ein spannendes Rennen erwartet, da die Abstände im Feld gering sind.

Die Stimmung in Killington ist hoch, da Mikaela Shiffrin in ihrer Heimat auftritt. Nach der Verletzung vor zwei Jahren ist ihre aktuelle Dominanz ein klares Zeichen ihrer Genesung und ihres formellen Peak-Zustands. Für den Österreichischen Skiverband (ÖSV) ist das Rennen eine wichtige Bühne, um die Leistungen der Nationalteamfahrerinnen zu testen. Julia Scheib wird versuchen, die Lücke von 1,19 Sekunden im zweiten Durchgang zu schließen. Franziska Gritsch und Stephanie Brunner müssen ebenfalls ihre Zeiten im Blick behalten, um ihre Positionen zu halten.

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Die Wetterbedingungen blieben ein Faktor im Rennen, der die Fahrbedingungen beeinflusste. Mikaela Shiffrin zeigte jedoch, dass sie mit diesen Bedingungen besser umgehen kann als ihre Konkurrentinnen. Die technischen Details der Fahrt, insbesondere bei Julia Scheib, werden im zweiten Durchgang eine entscheidende Rolle spielen. Alle Augen werden auf die Startliste und die Fahrweise der favorisierten Skirennläuferinnen gerichtet sein.