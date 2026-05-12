Migrationsdrang auf den südlichen Außengrenzen Griechenlands nimmt zu - 101, 44 und 85 Ankünfte

Seit etwa 2022 beobachten die griechischen Behörden eine deutliche Zunahme der Ankünfte südlich von Kreta. Schleppernetzwerke nutzen vermehrt längere Routen über das Mittelmeer, um Kontrollen in der östlichen Ägäis zu umgehen. Besonders betroffen sind abgelegene Küstenorte im Süden Kretas sowie die kleine Insel Gavdos.

Nach Angaben lokaler Medien wurden am Montag 101 Menschen in Kaloi Limenes an Land gebracht, darunter auch eine Frau und ein Säugling. Bereits am Sonntag waren 44 Personen in derselben Region sowie 85 Menschen auf der kleinen Insel Gavdos eingetroffen.

Die jüngsten Vorfälle verdeutlichen den anhaltenden Migrationsdruck auf die südlichen Außengrenzen Griechenlands. Besonders die Inseln Kreta und Gavdos entwickeln sich zunehmend zu neuen Ankunftspunkten für Boote, die von der nordafrikanischen Küste aus starten, vor allem aus Libyen





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