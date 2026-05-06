Mieter:innen in der Paulusgasse 5 leiden seit Monaten unter katastrophalen Wohnbedingungen – Luxussanierung steht still

Seit über sechs Monaten kämpfen die Mieter:innen in der Paulusgasse 5 im dritten Wiener Bezirk mit extremen Wohnproblemen. Ohne Gas und Warmwasser, inmitten von Bauschutt und Ratten, leben sie in einem Haus, das eigentlich zu Luxuswohnungen umgebaut werden sollte. Die Eigentümerin strebt eine Aufwertung an, während die Altmieter:innen von Schikanen und Bedrängung berichten. Das Verfahren zur Wiederherstellung der Gasversorgung zieht sich hin, und die Zukunft der Bewohner:innen bleibt ungewiss.

In der Paulusgasse 5 im dritten Wien er Bezirk leiden die verbliebenen Mieter:innen seit über sechs Monaten unter extrem schlechten Wohnbedingungen. Seit dem Stillstand der Bauarbeiten zur Luxussanierung des Altbaus fehlen Gas und Warmwasser, was die Bewohner:innen in eine prekäre Lage bringt.

Die Eigentümergesellschaft ST 3 Paulusgasse GmbH plant einen Umbau zu hochpreisigen Wohnungen, während die Altmieter:innen von Schikanen, Bedrängung und unhaltbaren Zuständen berichten. Der Innenhof ist mit Bauschutt überfüllt, Fenster sind eingeschlagen, und die Baustelle liegt seit Wochen brach. Nur noch wenige Mieter:innen halten sich in dem Haus auf, obwohl die Lebensbedingungen kaum noch ertragbar sind. Seit über einem halben Jahr gibt es kein Gas zum Heizen oder Kochen, und auch Warmwasser fehlt.

Mieterin Lisa, die anonym bleiben möchte, beschreibt die Situation als „reine Schikane“. Die Hausverwaltung hat zwar Heizgeräte zur Verfügung gestellt, doch die Wohnungen werden nicht warm. Lisa muss sich bei Verwandten waschen, während das Verfahren zur Wiederherstellung der Gasversorgung sich weiter hinzieht. Die Schlichtungsstelle der Stadt Wien hatte im März entschieden, dass die Gasversorgung wiederhergestellt werden muss, doch die Eigentümerin erhob Einspruch.

Nun muss das Bezirksgericht Innere Stadt entscheiden, ob die Gasleitung saniert wird. Petra Egger von der Mieter-Interessens-Gemeinschaft Österreichs (MIG) erklärt, dass das Verfahren von vorne beginnt und noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Bewohner:innen berichten von weiteren Problemen: Nach Baubeginn fanden sie ihre unbefristet gemieteten Wohnungen plötzlich als „Erstbezug“ in Onlineinseraten wieder. Erst nach einer Anfrage der Wiener Zeitung wurden diese Anzeigen entfernt.

Zudem verschlechterte sich der Zustand im Haus seitdem deutlich. Bauarbeiter bezogen leerstehende Wohnungen, was zu Bedrängung und Spannungen führte. Fotos und Videos zeigen, wie Arbeiter gegen Türen treten, auf Mülltonnen springen oder nachts auf dem Baugerüst vor den Schlafzimmerfenstern stehen. Viele Mieter:innen trauen sich nachts nicht mehr aus ihren Wohnungen.

Weitere Aufnahmen dokumentieren Ratten in der Baugrube und unsichere Arbeitsmethoden, wie das ungesicherte Werfen von Bauschutt aus Fenstern. Christian Wagner-Zimmermann, Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft, wies die Vorwürfe zurück und behauptete, die Arbeiter würden gute Arbeit leisten. Die Störenfriede seien des Hauses verwiesen worden. Beschwerden der Mieter:innen führte er auf „eine ordentliche Portion Rassismus“ zurück.

Im Oktober 2025 wurde die Gasversorgung aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Lisas Wohnung gehört zu jenen, die bis heute keine Versorgung haben. Ein Anwaltsschreiben der Eigentümerin behauptet, Gas werde bereitgestellt – „nämlich in jenen Bereichen, in denen dies technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist“. Lisas Wohnbereich gehört nicht dazu, weshalb man ihr Anfang dieses Jahres eine Stromheizung einbauen wollte.

Anfang Februar sollte die Magistratsabteilung 25 (Technische Stadterneuerung) klären, ob für die betroffenen Wohnungen eine Stromheizung eingebaut werden kann – was für die Mieter:innen jedoch deutlich höhere Kosten bedeuten würde.

„So viel Betrieb haben wir hier noch nie erlebt“, sagte Egger von der MIG, während Bauarbeiter Bauschutt aus dem Dachgeschoß zu den Müllcontainern trugen





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