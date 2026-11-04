Midterms in den USA: Blaue Welle stellt Trumps Mehrheit im Parlament infrage

Bei den Midterms am 3. November holten die Demokraten viele Stimmen. Die Republikaner verlieren die Parlamentsmehrheit, was Trumps Pläne bremsen kann.

Am 3. November waren Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner in den USA aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bei den sogenannten Midterms, den Zwischenwahlen, wurde ein Teil des Parlaments neu gewählt. Die Demokraten konnten dabei viele Stimmen gewinnen, sogar in Regionen, in denen sonst die Republikaner vorne liegen.

Die Midterms werden auf Englisch als Zwischenwahlen bezeichnet, weil sie zwischen zwei Präsidentschaftswahlen stattfinden. Diesmal standen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 Sitze im US-Senat zur Wahl. Der Ausgang gilt damit als wichtiger Stimmungstest für die Regierung von Donald Trump.

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Blaue Welle: Warum die Demokraten so stark abschnitten

Die Demokraten gewannen so viele Stimmen, dass man von einer blauen Welle spricht. Die Farbe Blau steht in den USA für die Demokraten, Rot für die Republikaner. Der Begriff beschreibt einen deutlichen Stimmungswechsel zugunsten der Partei.

Besonders auffällig ist, dass die Demokraten Stimmen auch in Gegenden gewannen, in denen normalerweise die Republikaner vorne liegen. Dieser Trend zeigt, dass die Wählerschaft nicht nur entlang der üblichen Parteilinien abgestimmt hat. Genau daraus leitet sich die Bezeichnung blaue Welle ab.

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Donald Trump muss mit einem geänderten Parlament arbeiten

Donald Trump gehört zur Republikanischen Partei und muss künftig mit einem Parlament zusammenarbeiten, in dem seine Partei nicht mehr die Mehrheit hat. Für seine politischen Pläne ist das ein entscheidender Punkt. Die Demokraten könnten viele dieser Vorhaben bremsen oder verhindern.

Der Grund liegt in der Gesetzgebung der USA: Neue Gesetze müssen vom Parlament beschlossen werden. Zusätzlich kann das Parlament die Arbeit des Präsidenten kontrollieren. Damit verschiebt sich das Machtgefüge zwischen Weißem Haus und Kongress spürbar.

Ausblick bis zur Präsidentenwahl 2028

Die nächste Präsidentenwahl in den USA findet erst im Jahr 2028 statt. Bis dahin bleibt Donald Trump in einer Phase, in der Parlamentsentscheidungen stärker umkämpft sein dürften. Das könnte, wie die Quelle festhält, für viele Diskussionen sorgen.

In den USA wird alle vier Jahre ein Präsident gewählt, nach zwei Jahren folgen jeweils die Zwischenwahlen. Bei diesen entscheiden die Wählerinnen und Wähler neu, wer im Parlament sitzt. Die Ergebnisse zeigen zugleich, wie zufrieden die Bevölkerung mit der Arbeit des Präsidenten ist.