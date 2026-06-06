Microsoft Teams führt automatische Anwesenheitserkennung im Büro ein

Microsoft erweitert Teams um eine Funktion zur Erfassung von Arbeitsort und Anwesenheit. Das Rollout beginnt weltweit bis Ende Juni. Datenschützer und Arbeitnehmervertreter warnen vor möglicher Überwachung.

Microsoft erweitert seine Kommunikationsplattform Teams um eine neue Funktion zur automatischen Erfassung von Anwesenheit und Arbeitsort im Büro. Das globale Rollout soll bis Ende Juni abgeschlossen sein und wird sowohl für Windows- als auch für macOS-Geräte verfügbar sein.

Die Funktion ermöglicht es, wenn ein Dienstgerät mit dem Unternehmens-WLAN verbunden ist, dass Teams erkennt, ob sich eine Person in einem bestimmten Gebäude oder sogar an einem reservierten Arbeitsplatz befindet. Zudem sollen genutzte Geräte wie Monitore einfacher auffindbar sein. Microsoft argumentiert, dass dies die Zusammenarbeit in hybriden Arbeitsmodellen erleichtert, da Kolleginnen und Kollegen besser sehen können, wer sich im Büro aufhält und wo freie Arbeitsplätze verfügbar sind. Datenschützer und Arbeitnehmervertreter sehen die Entwicklung jedoch kritisch.

Bereits bei der Ankündigung gab es Bedenken hinsichtlich einer weiteren Ausweitung der digitalen Überwachung am Arbeitsplatz. Microsoft betont, dass die Funktion standardmäßig deaktiviert ist und von Unternehmen aktiv eingeschaltet und konfiguriert werden muss. Die Standorterfassung soll ausschließlich über Dienstgeräte und das Firmen-WLAN erfolgen, private Geräte seien nicht betroffen. Gleichzeitig empfiehlt Microsoft seinen Kunden jedoch nachdrücklich, die Funktion zu aktivieren.

Beschäftigte können selbst entscheiden, ob sie ihren Standort teilen, doch unklar bleibt, welche Konsequenzen ein Opt-out im Arbeitsalltag haben könnte. In sozialen Medien und Onlineforen hat die neue Funktion intensive Diskussionen ausgelöst. Kritiker bezeichnen sie als weiteren Schritt zur permanenten Mitarbeiterüberwachung, während Befürworter auf bestehende Systeme zur Arbeitszeiterfassung verweisen und die organisatorischen Vorteile für die Koordination von Büro- und Homeoffice-Arbeit hervorheben.

In Österreich hängt der konkrete Einsatz von den datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen ab, insbesondere den strengen Vorgaben der DSGVO und möglichen Mitbestimmungsrechten der Betriebsräte. Unternehmen müssen sorgfältig abwägen, ob und wie sie diese Technologie implementieren, ohne das Vertrauen ihrer Belegschaft zu untergraben. Die Debatte spiegelt die anhaltende gesellschaftliche Auseinandersetzung wider, wie digitalisierte Arbeitsformen mit Persönlichkeitsrechten und einer gesunden Work-Life-Balance vereinbar sind





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