Microsoft-Cloud-Ausfall: Ursache ist Software-Upgrade, keine Cyberattacke

Der massive Microsoft-Ausfall wurde durch ein fehlerhaftes Netzwerk-Upgrade verursacht. Betroffen sind weltweit Cloud-Dienste, wobei kritische Infrastrukturen in D-A-CH teils verschont blieben.

Eine massive technische Störung bei Microsoft -Diensten hat am Freitag weltweit erhebliche operative Einbußen bei Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Privatnutzern verursacht. Der Software-Konzern gab bekannt, dass die Ursache für den Ausfall in einem eigenen Fehler lag und keine böswillige Cyberattacke oder KI-gesteuerte Aktivität im Spiel war. Die Beeinträchtigungen betrafen zentrale Cloud-Angebote, die seit Donnerstagabend global nicht mehr oder nur eingeschränkt nutzbar waren.

Ursache ist ein fehlerhaftes Upgrade

Microsoft präzisierte am Freitagabend auf der Plattform X, dass das Problem auf ein hausgemachtes Problem zurückzuführen ist, welches in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität begründet liegt. Das Unternehmen bestätigte, dass für Teile der betroffenen Infrastruktur bereits Korrekturmaßnahmen abgeschlossen wurden. Der Datenverkehr wird nun schrittweise wieder aufgenommen, wobei vereinzelt noch mit kurzzeitigen Störungen zu rechnen ist. Der Fokus der technischen Teams liegt aktuell darauf, die Stabilisierung fortzusetzen und die Kapazitäten zu erhöhen, um eine durchgehend zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Für Anwender steht ein ausführlicheres Software-Update zur Verfügung.

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Verbesserungen in zentralen Microsoft-Diensten

In zentralen Anwendungsbereichen lassen sich bereits messbare Verbesserungen verzeichnen. Insbesondere der Zugriff auf Postfächer sowie die Verarbeitung von E-Mails, die zuvor stark verzögert waren, funktionieren wieder besser. Betroffen waren davon nicht nur der klassische E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell alle Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Die meisten Nutzer in der DACH-Region meldeten zunächst massive Probleme bei der Kommunikation, da die Abhängigkeit von cloudbasierten Bürosoftware-Lösungen extrem hoch ist. Dennoch gibt Microsoft an, dass es sich um eine vorübergehende technische Panne handelt, die durch die genannten Upgrades ausgelöst wurde.

Globale Auswirkungen auf Wirtschaft und Infrastruktur

Die Konsequenzen der Störung waren international teils massiv und betrafen verschiedene Sektoren. In Australien meldeten sowohl der Geheimdienst als auch die Bundespolizei Ausfälle bei ihren Kommunikationsmitteln. In Taiwan beeinträchtigte der technische Defizit das Fondsmanagement von Wertpapierfirmen, Lebensversicherern und Investmentgesellschaften schwer. Der Börsenbetreiber Euronext sah sich gezwungen, Firmen aufzurufen, wichtige Informationen telefonisch durchzugeben, da digitale Kanäle nicht zuverläss funktionierten. Auch in Deutschland wurde von einer sehr großen Betroffenheit der Wirtschaft gesprochen. Ein Sprecher des deutschen Digitalministeriums erklärte, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im ständigen Austausch mit Microsoft steht.

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Deutsche Behörden und Infrastruktur weitgehend verschont

Trotz der breiten Betroffenheit der deutschen Wirtschaft blieben die Arbeit der Bundesbehörden sowie wichtige Infrastrukturanbieter weitgehend verschont. Laut Angaben der Deutschen Bank und der Lufthansa waren sowohl die Deutsche Bahn als auch diverse Flughäfen von dem Ausfall nicht betroffen. In der österreichischen Politik wurden ebenfalls keine größeren Probleme bekannt. Das Bundeskanzleramt bestätigte auf APA-Anfrage, dass es selbst nicht vom Ausfall betroffen war. Auch der öffentliche Verkehr blieb unbeeinflusst: Bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gab es keine Auswirkungen auf den Fahrgastbetrieb. Ebenso blieb der Passagierbetrieb auf dem Vienna International Airport in Wien-Schwechat ungestört, wie Unternehmenssprecher am Freitagmittag mitteilten. Für Passagiere waren keine spürbaren Auswirkungen festzustellen.

Warnung vor mangelnder Resilienz in Unternehmen

Florian Parnigoni, neu ernannter Präsident der ISPA, dem Dachverband der österreichischen Internetwirtschaft, gab gegenüber der APA Entwarnung und nannte die Auswirkungen auf die kritische Infrastruktur als null. Die Netze würden weiter funktionieren. Er betonte, dass es nicht angebracht sei, mit dem Finger auf Microsoft oder Cloud-Dienste zu zeigen, verwies jedoch auf die Notwendigkeit eines Plan B. Im stationären Handel seien Kernprozesse wie Logistik und Zahlungsverkehr normal gelaufen, wobei nur der E-Mail-Verkehr betroffen war. Manche Händler hätten aufgrund der Outlook-Probleme nachtelefonieren müssen, um sicherzustellen, dass Bestellungen an Lieferanten ankommen. Im Onlinehandel könnten Bestellbestätigungen oder Abholinfos fehlen. Es ist der zweite Ausfall von Microsoft-365-Diensten in diesem Jahr nach ähnlichen Problemen im Jänner. Erst im vergangenen Monat hatte zudem ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Störungen gesorgt.