Microsoft bremst den CO2-Entnahme-Markt aus - Schock für die Branche

Der US-Technologiekonzern Microsoft stoppt vorerst den Kauf von CO2-Entnahmezertifikaten. Dies trifft eine Branche, die dringend auf Großkunden angewiesen ist, um die notwendigen Technologien zur Einhaltung der Klimaziele zu skalieren. Experten warnen, dass ohne politische Unterstützung und stabile Rahmenbedingungen die Klimaziele unerreichbar bleiben.

Die globale Herausforderung, das Zwei-Grad-Klimaziel zu erreichen, erfordert jährlich die Entfernung von sieben bis neun Gigatonnen CO₂ aus der Atmosphäre. Technologische Lösungen wie Direct Air Capture , bei dem CO₂ direkt aus der Luft gefiltert wird, gelten als unverzichtbar, doch die Finanzierung und Skalierung dieser Verfahren stocken.

Besonders betroffen ist die Branche der CO₂-Entnahme-Zertifikate, kurz CDR, die von großen Unternehmen wie Microsoft als Abnehmer abhängt. Der US-Konzern hatte sich verpflichtet, bis 2030 seinen gesamten CO₂-Ausstoß zu überkompensieren, und kaufte dafür fast 90 Prozent aller verfügbaren CDR-Zertifikate auf. Diese Nachfrage trieb die Entwicklung von Start-ups wie dem Schweizer Pionier Climeworks an. Doch Anfang April 2025 informierte Microsoft seine Partner per E-Mail, dass vorerst keine weiteren Zertifikate mehr zugekauft werden.

Der plötzliche Rückzug des Großkunden versetzt die gesamte Branche in Schockstarre. Ohne die Innovationen der CO₂-Entnahmetechnologien wird kein Temperaturziel erreichbar sein, betont Oliver Geden, Klimaexperte der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik. Zwar sei die Reduktion der Emissionen der wichtigste Hebel, doch selbst dann müssten jährlich Milliarden Tonnen CO₂ aus der Luft entfernt werden. Der aktuelle State of Carbon Dioxide Removal Report stellt klar, dass technische Lösungen wie DAC schneller wachsen müssten als einst die Solartechnologie.

Davon ist die Welt jedoch weit entfernt. Die globalen Treibhausgasemissionen steigen weiter, und nur ein Bruchteil wird wieder aus der Atmosphäre geholt. Rund 2,2 Milliarden Tonnen CO₂ werden pro Jahr gebunden, doch 99,9 Prozent davon stammen aus natürlichen Senken wie Wäldern, Mooren und Sträuchern. Technische Alternativen wie Pflanzenkohle oder DAC wuchsen zuletzt zwar um 40 Prozent, aber auf sehr niedrigem Niveau.

Der Wald als natürliche Kohlenstoffsenke gerät zunehmend unter Druck. Waldbrände, Abholzung und Schädlingsbefall setzen den Beständen zu, sodass Wälder in manchen Regionen sogar zu Netto-Emittenten werden. Österreich musste dies zuletzt erfahren: Laut Treibhausgasinventur 2026 war der Wald 2024 für zusätzliche 2,6 Millionen Tonnen CO₂ verantwortlich, während er vor Jahren noch jährlich fünf Millionen Tonnen band. Diese Entwicklung ist kein Einzelfall, weshalb ein breites Portfolio an Entnahmemethoden notwendig ist.

Die Kosten müssen sinken, doch der Fortschritt bleibt hinter den Erwartungen zurück. Seit 2019 wurden 5,7 Milliarden US-Dollar in über 40 CDR-Projekte investiert, aber nur 20 Prozent der Ziele wurden erreicht. Der politische Kurswechsel in den USA unter Donald Trump, der Finanzmittel für Klimaprojekte einfror, verschärft die Lage. Auch Climeworks musste Personal abbauen.

In diesem Umfeld wirkt Microsofts Entscheidung wie ein Weckruf: Die Branche braucht stabile regulatorische Rahmenbedingungen. Die Europäische Union hat sich als einzige G20-Wirtschaftsmacht ein Netto-Entnahmeziel für den Landsektor gesetzt, wird dieses jedoch bis 2030 deutlich verfehlen. Ohne verlässliche Abnehmer und staatliche Förderung riskieren die dringend benötigten Technologien zu scheitern. Die Abhängigkeit von einzelnen Großabnehmern macht die Branche verwundbar.

Neben Microsoft hatten auch andere Technologiekonzerne wie Stripe und Shopify in CDR-Zertifikate investiert, jedoch in deutlich geringerem Umfang. Die plötzliche Pause von Microsoft zeigt, wie fragil der Markt ist. Viele Start-ups, die auf die Nachfrage von Microsoft gebaut hatten, stehen nun vor existenziellen Problemen. Dabei ist der Bedarf an CO₂-Entnahme unbestritten: Selbst wenn alle Länder ihre Emissionsreduktionsziele einhalten, müssten bis 2050 jährlich zehn Gigatonnen CO₂ aus der Atmosphäre entfernt werden, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Diese gigantische Menge erfordert sowohl natürliche als auch technische Senken in einem nie dagewesenen Ausmaß. Die Kosten für Direct Air Capture liegen derzeit zwischen 250 und 600 US-Dollar pro Tonne CO₂, was für viele Unternehmen noch zu teuer ist. Um die Technologie wettbewerbsfähig zu machen, sind massive Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie eine CO₂-Bepreisung nötig, die die Kosten der Entnahme widerspiegelt.

Politische Maßnahmen wie Steuergutschriften in den USA oder das EU-Emissionshandelssystem könnten hier Anreize schaffen, doch der aktuelle Trend zeigt in die gegenteilige Richtung. Die EU-Mitgliedstaaten ringen um die Ausgestaltung der Klimapolitik, während die USA unter Trump den Rückzug aus internationalen Klimaabkommen anstreben. In dieser unsicheren Lage ist Microsofts Schritt ein warnendes Signal. Der Konzern selbst betont, dass es sich um eine vorübergehende Pause handelt, um die Qualität der Zertifikate zu prüfen und den Markt zu stabilisieren.

Doch die Botschaft ist angekommen: Ohne verlässliche Rahmenbedingungen und eine breite Basis von Abnehmern wird die CO₂-Entnahmeindustrie nicht die notwendige Skalierung erreichen. Die Zeit drängt, denn jeder Aufschub vergrößert die Menge an CO₂, die später aus der Atmosphäre entfernt werden muss





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