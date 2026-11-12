Microsoft 365 Ausfall: Weltweite Probleme mit Outlook, Teams und Office

Microsoft 365 Nutzer weltweit leiden unter technischen Ausfällen bei Outlook, Teams, Word und Excel. Das Unternehmen untersucht die Störung und arbeitet an einer Lösung für alle Regionen.

Weltweite Nutzer der Microsoft-365-Plattform verzeichnen am Donnerstagabend erhebliche technische Störungen. Betroffen sind mehrere zentrale Dienste des Anbieters, darunter E-Mail-Programme, Videokonferenztools und Office-Anwendungen. Microsoft hat die Vorfälle bestätigt und erklärt, dass die Probleme in sämtlichen Regionen auftreten könnten. Das Technologieunternehmen ist bereits mit der Fehlersuche beschäftigt, um die Einschränkungen für die Millionen von Anwendern schnellstmöglich zu beheben.

Auswirkungen auf E-Mail und Kommunikation

Die Störungen zeigen sich zunächst und vor allem bei den E-Mail-Diensten Outlook und Exchange. Anwender berichten von Schwierigkeiten beim Zugriff auf ihre Postfächer. Die Verbindung zu den Servern bricht ab oder funktioniert nur verzögert. Dies betrifft sowohl Privatnutzer als auch Geschäftskunden, die auf den zuverlässigen Versand und Empfang von Nachrichten angewiesen sind. Die Ausfälle beeinträchtigen die tägliche Kommunikation in Unternehmen weltweit.

Also read 365 Frauen: Elisabeth Plainacher ehrt vergessene Österreicherinnen in neuem Buch

Neben den E-Mail-Diensten leidet auch die Zusammenarbeit in Teams unter den technischen Problemen. Microsoft Teams wird häufig für Videokonferenzen und die interne Kommunikation in Betrieben genutzt. Die Einschränkungen können dazu führen, dass Meetings nicht gestartet werden können oder Nachrichten nicht zugestellt werden. Dies hat direkte negative Folgen für den Arbeitsablauf und die Produktivität der Mitarbeiter, die auf diese Plattform angewiesen sind.

Betroffene Office-Anwendungen und offizielle Bestätigung

Auch die klassischen Office-Anwendungen Word und Excel sind von den Störungen betroffen. Nutzer melden Fehler beim Laden oder Speichern von Dokumenten. Die genauen Ursachen für die Ausfälle sind bisher noch unklar. Microsoft hat die Probleme über die Social-Media-Plattform X bestätigt. Das Unternehmen wies darauf hin, dass die zuständigen Teams die Störung aktiv untersuchen.

Advertisement

Die genaue Anzahl der betroffenen Nutzer ist derzeit noch nicht bekannt. Microsoft hat in einer Erklärung auf X mitgeteilt, dass Probleme beim Zugriff auf Exchange Online-Postfächer über mehrere Verbindungsmethoden in den Americas berichtet wurden. Das Unternehmen arbeitet daran, die Auswirkungen auf die Nutzer so gering wie möglich zu halten. Weitere technische Details sollen im Microsoft-365-Admin-Center veröffentlicht werden.

Aktueller Stand und weitere Informationen

Microsoft stellt aktuelle Informationen zum Status der Störung über das Microsoft-365-Admin-Center bereit. Unternehmen und Administratoren sollten diese Quelle regelmäßig überprüfen, um den Fortschritt der Instandsetzung zu verfolgen. Die Referenznummer für die Untersuchung lautet EX1550543. Dies ermöglicht es den IT-Verantwortlichen, den genauen Fehlercode nachzuvollziehen. Die Lage wird von Microsoft kontinuierlich überwacht.

Bis eine vollständige Lösung gefunden ist, müssen Nutzer mit weiteren Einschränkungen rechnen. Der Ausfall betrifft verschiedene Regionen gleichermassen. Es ist davon auszugehen, dass Microsoft parallel an verschiedenen Fronten arbeitet, um die Stabilität der Dienste wiederherzustellen. Alle Anwender werden gebeten, Geduld zu haben, während die Ingenieure den Fehler beheben. Die Situation entwickelt sich weiterhin dynamisch.