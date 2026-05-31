Michelle Hunziker spricht über ihre Erfahrungen bei der Show LOL, in der Lachen für die Teilnehmer verboten ist, und über ihre Zukunftspläne. Sie ist nach wie vor jemand, der sehr darauf achtet, dass es allen gut geht, aber sie hat auch gelernt, dass Zeit für sich selbst wichtig ist.

Michelle Hunziker über das Wetter , dass ..? - Revival und ihre Zukunftspläne : zehn Jahre noch arbeiten - dann ist Schluss. Eine Qual. Und doch ist das Spielregel Nummer eins bei der, aktuell zu sehen bei Amazon Prime Video.

Die vom Publikum heiß geliebte Moderatorin tritt dabei gegen Comedy-Profis wie an (er fungiert diesmal nicht als Host, sondern ist Kandidat). Dabei versuchen die Teilnehmer sich mit allen Mitteln gegenseitig zum Lachen zu bringen - das Format ist ein riesiger Erfolg auch in der siebenten Staffel. Im Leben darf Hunziker hingegen unbeschwert fröhlich sein. Mit einem neuen Partner an ihrer Seite schwebt sie im siebenten Himmel.

Ihrem kommendes Jahr anstehenden 50. Geburtstag sieht sie entspannt entgegen. Und auch sonst genießt sie bewusst das Leben und Zeit für sich selbst: Hätte ich früher schon verstanden, wie wichtig dieses Gleichgewicht ist, wäre manches vielleicht leichter gewesen. Beim Interview trägt Michelle Hunziker eine weiße Bluse, deren großer Kragen unter dem sonnengelben Pullover hervorragt, die blonden Haare offen - und im Gesicht ein charmantes Lächeln.

Michelle, Sie haben einmal gesagt, die Show LOL, in der Lachen für die Teilnehmer verboten ist, das sei wie Comedy-Schach zu spielen. Wie sind Sie die Partie denn dieses Mal angegangen? Ich hatte jedenfalls keine bestimmte Strategie, denn das macht bei dieser Show keinen Sinn. Man weiß nie, was einen wann zum Lachen bringen wird und wie man sich dann unter Kontrolle halten muss.

Mir fällt es sehr schwer, mir das Lachen zu verkneifen, denn ich bin eine Frohnatur, die gerne lacht im Leben. Selbst in einem normalen Gespräch lächle ich gern, aber schon das ist hier ja verboten. Sie sind ja keine klassische Comedienne, wie war das für Sie in der Champions League deutscher Komiker? Ich war nicht auf Konkurrenz gepolt, denn ich weiß, ich kann da nicht mithalten.

Ich fühlte mich wie ein Special Guest, der gefoltert wird, weil ich dafür bekannt bin, oft zu lachen. Ich bin das beste Opfer. Dafür habe ich mich gut geschlagen. Lachen tut dem Leben gut.

Wenn man dann noch von Herzen lacht, auch der Gesundheit. Der ganze Hormonhaushalt ändert sich, weil das dem Gehirn signalisiert: jetzt ist alles gut. Das ist ein bisschen mein Lebensrezept. Ich kenne gute Witze, aber ich bin die schlechteste Witze-Erzählerin der Welt.

Mein Problem ist: Ich vergesse immer die Pointe. Ich fange an zu erzählen und dann entfällt mir, wie der Witz weitergeht, was ja das Schlimmste ist, was passieren kann bei einem Witz. Ich bin da leider gar nicht gut. Nichts wie weg - so schnell wie möglich.

Ich finde Leute, die sich selbst zu ernst nehmen sehr langweilig und auch wenig intelligent. Ich werde nächstes Jahr 50 und will nur mit Leuten zusammensein, die mir guttun. Das ist viel schöner, als mit Leuten, die das Leben nicht begriffen haben und nicht wissen, wie wichtig es ist, auch ein bisschen selbstironisch zu sein. Mit Freude!

Ich bin Oma geworden, habe drei fantastische Kinder, und mein Job wird auch immer interessanter. Ich bin gerade an einem sehr schönen Punkt in meinem Leben und ich genieße das wirklich. Früher habe ich das vielleicht eher nur so dahin gesagt, aber inzwischen merke ich: Ich meine es tatsächlich so. Ich genieße das Leben wirklich.

Ich nehme mir heute bewusst Zeit für mich selbst, habe die Kapazitäten dafür, für Me-Time, für meine guten Freundinnen. Hätte ich früher schon verstanden, wie wichtig dieses Gleichgewicht ist, wäre manches vielleicht leichter gewesen. Das habe ich erst relativ spät gelernt. Genau deshalb fühlt es sich jetzt umso schöner an.

Michelle Hunziker über das Wetter, dass ..? -Revival: Kann nur funktionieren, wenn man den Mut hat, die Show wirklich neu zu denken. Egoistischer würde ich nicht sagen. Ich bin nach wie vor jemand, der sehr darauf achtet, dass es allen gut geht.

Ich bin dreifache Mutter, inzwischen auch Oma, und dieses Verantwortungsgefühl ist einfach immer da - für meine Kinder, mein Enkelkind, meine Mama. Ich kümmere mich gerne um die Menschen, die ich liebe, das gibt mir auch sehr viel zurück. Aber ich habe mit den Jahren gelernt, dass Zeit für sich selbst unglaublich wichtig ist. Das hat meine Mama mir mitgegeben.

Ich glaube nicht, dass das Egoismus ist - vielleicht im besten Sinne des Wortes. Es ist einfach wichtig für die eigene Balance, für die Gesundheit und auch für die mentale Stärke. Man legt sich so einen Schutzmechanismus zu, wenn man im Leben schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat. Trotzdem bin ich ein Mensch, der nach wie vor sehr an die Liebe glaubt.

Ich habe gelesen, Sie haben einen neuen Partner gefunden, wie bringt der Sie denn zum Lachen? Mit was nicht? Ich lache sehr viel mit ihm. Für mich ist Humor bei einem Mann sehr wichtig, denn ohne den ist es doch langweilig.

Auf jeden Fall. Ich denke, dass man mit den Jahren entspannter wird, weil man mehr Lebenserfahrung hat und viele Dinge leichter nehmen kann





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