Zweifache Olympiasiegerin Michelle Gisin beendet mit 32 Jahren ihre Karriere. Nach dem schweren Sturz im Dezember 2025 bleibt das Comeback aus.

Die zweifache Olympiasiegerin Michelle Gisin beendet ihre aktive Laufbahn im alpinen Skirennsport. Mit 32 Jahren zieht die Schweizerin nach einem schweren Trainingssturz ein kurzes Schlussstrich. Die Entscheidung zur Beendigung ihrer Karriere wurde am Dienstagvormittag auf dem Titlis bekannt gegeben. Gisin hatte in den vergangenen elf Monaten intensiv an ihrer Genesung gearbeitet, doch ein Comeback im Weltcup wird nicht mehr stattfinden.

Schwerer Trainingssturz in St. Moritz als Auslöser

Der entscheidende Moment für das Karriereende war ein folgenschwerer Trainingsunfall am 11. Dezember 2025. Michelle Gisin stürzte während des Abschlusstrainings für die Abfahrt auf der Piste Corviglia in St. Moritz schwer. Die Ärzte stellten bei der Athletin aus Engelberg einen Kreuzband- und Innenbandriss fest. Zudem erlitt sie Verletzungen am Handgelenk und eine schwere Schädigung der Halswirbelsäule.

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Der Unfall beendete zunächst die laufende Saison und zwang die 32-Jährige zu einem langen Reha-Prozess. Sie arbeitete schrittweise an ihrer Rückkehr auf die Piste. Zuerst begann sie mit dem Krafttraining im Fitnessstudio. Später wagte sie den Wiedereinstieg auf die Skier. Die Fortschritte der Rehabilitation begleitete das Publikum regelmäßig über offizielle Kanäle.

Ablehnung des Abschieds auf der Physio-Liege

Musik Gisin hatte Anfang August noch deutlich gemacht, dass sie ihre Karriere nicht auf einer Behandlungsliege beenden wollte. Sie erklärte damals ihren Wunsch, ihre Entscheidung auf den Skiern zu treffen. Die vielseitige Athletin betonte, dass sie ihre erfolgreiche Laufbahn nicht vorzeitig aufgeben wollte. Eine Rückkehr hatte sie frühestens für die Zeit nach der Heim-Weltmeisterschaft in Crans-Montana im Februar 2027 in Aussicht gestellt.

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Diese Pläne wurden nun hinfällig. Die Bekanntgabe ihres Rücktritts am Dienstagmarkiert das endgültige Ende ihrer Ambitionen für einen Wettkampfrücktritt. Gisin verabschiedet sich als eine der vielseitigsten Athletinnen des alpinen Skisports. Ihre Entscheidung, nicht mehr weiterzumachen, ist nun vollzogen.

Statistik und Erfolge der Schweizer Skirennfahrerin

Die Karriere von Michelle Gisin war von zahlreichen hohen Erfolgen geprägt. Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang gewann sie Gold in der alpinen Kombination. Vier Jahre später wiederholte sie diesen Triumph bei den Winterspielen 2022 in Peking. Dort sicherte sie sich zusätzlich Bronze im Super-G.

Auf der Weltmeisterbühne konnte Gisin zwei Medaillen in der Kombination erringen. Diese Erfolge datieren aus den Jahren 2017 und 2021. Im alpinen Ski-Weltcup hinterließ sie Spuren durch 291 Startplätze. Insgesamt erreichte die Schweizerin 21 Podestplätze im höchsterreich Wettbewerb.

Ihren einzigen Weltcupsieg feierte Michelle Gisin im Dezember 2020. Der Sieg gelang ihr beim Slalom in Semmering. Besonders erfolgreich verlief für die Engelbergerin die Saison 2020/21. Im Gesamtweltcup belegte sie hinter der Slowakin Petra Vlhova und ihrer Landsfrau Lara Gut-Behrami den dritten Platz.

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Letzter Auftritt und Rückblick auf die aktive Zeit

Musik Gisin bestritt ihr letztes Weltcuprennen am 23. März 2025. Der Wettkampf in Sun Valley war im Super-G ausgetragen. Dort belegte die Schweizerin den 17. Rang. Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest, dass dies ihr letzter Auftritt im Weltcup bleiben würde. Nach dem schweren Sturz im Dezember 2025 kämpfte sie monatelang um ihre Rückkehr.

Die Bekanntgabe ihres Rücktritts am Dienstag beendet eine Ära im Schweizer Skisport. Die Karriere war von Erfolgen in mehreren Disziplinen geprägt. Zwei olympische Goldmedaillen und zahlreiche weitere Medaillen stehen als Vermächtnis im Raum. Mit dem Ende der Laufbahn von Michelle Gisin verliert der alpine Ski-Weltcup eine seiner bekanntesten und erfolgreichsten Persönlichkeiten.