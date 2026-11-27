Michel Friedman verurteilt AfD und FPÖ scharf. Der Ex-General sieht eine Gefahr für die Demokratie durch diskriminierende Rhetorik und Angriffe auf Medienfreiheit.

Der deutsch-israelische General und Autor Michel Friedman hat die aktuellen politischen Debatten rund um die Rechte und das Verhalten extremistischer Parteien in Europa scharf kritisiert. In einem detaillierten Statement zur "Buch Wien" stellte er klar, dass weder die Alternative für Deutschland (AfD) noch die Freiheitliche Partei Österreich s ( FPÖ) die Grundsätze einer demokratischen Gesellschaft wahren würden. Seine Aussagen zielen direkt auf die rhetorischen Strategien dieser Parteien ab, die er als grundlegend verfassungswidrig einstufen muss.

Kritik an AfD und FPÖ als undemokratisch

Michel Friedman bezeichnete explizit sowohl die AfD als auch die FPÖ als undemokratisch, da deren Politik auf der Diskriminierung spezifischer Menschengruppen beruhe. Er verwies in seiner Eröffnungsrede darauf, dass nicht jede demokratisch gewählte Partei automatisch die demokratischen Prinzipien einhält. Die Kernkritik gilt dem Ansatz beider Parteien, Menschen nicht als Individuen, sondern pauschal in Gruppen zu kategorisieren. Diese Kategorisierung erfolgt unter Verwendung von Attributen, die Friedman als vorurteilsbeladen und lügenhaft beschreibt.

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Rechtliche Grundlagen und Menschenwürde

Die moderne Demokratie basiert laut Friedman auf der unantastbaren Menschenwürde. Er betonte, dass keine Person bestimmen darf oder kann, ob eine andere Person als Mensch gilt oder nicht. Die Menschenrechtscharta werde als zivilisatorische Lehre aus den zwei Weltkriegen verstanden. Darin sei das Diskriminierungsverbot festgeschrieben. Beide Parteien, die AfD und die FPÖ, würden gegen dieses fundamentale Prinzip verstoßen. Sie behaupteten implizit, dass es Menschen gäbe, die weniger wert seien als andere. Dies führe zur Ausgrenzung von jüdischen, schwarzen, muslimischen und queeren Menschen.

Abgrenzung zur rechtlichen Abschiebung

Friedman machte eine scharfe Trennung zwischen der allgemeinen Diskriminierung von Gruppen und der rechtlichen Durchsetzung von Abschiebungsmaßnahmen. Er erklärte, dass er kein Problem damit habe, Menschen abzuschieben, die kein Recht auf Asyl und Aufenthalt haben. Ebenso wenig spreche er gegen die Bestrafung von Straftätern, unabhängig von deren Herkunft, Religion, Hautfarbe oder Geschlecht. Entscheidend sei hier das Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz. Straftäter müssten genauso behandelt werden wie alle anderen Bürger. Sein Problem entstehe jedoch, wenn Menschen, die legal im Land leben, pauschal als Gefahr dargestellt würden.

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Generationenübergreifende Markierung problematisch

Ein zentraler Kritikpunkt ist die Markierung von Menschen mit Migrationshintergrund bis in die dritte Generation. Friedman argumentierte, dass eine solche Praxis in Frankreich oder den USA nicht üblich wäre. Dort würden Jugendliche aus den Banlieues in Frankreich zwar mit Gewaltausschreitungen in Verbindung gebracht, aber niemand käme auf die Idee, alle Franzosen oder Amerikaner zu markieren. Er forderte Konsequenz: Sollte man Menschen mit Migrationshintergrund markieren, müsste dies für alle gelten. Das betraf dann auch Franzosen, Amerikaner oder Niederländer, die nach Österreich kommen würden.

Angriffe auf Medien- und Kulturfreiheit

Neben der Diskriminierung von Minderheiten kritisierte Michel Friedman auch Angriffe auf die Medien- und Kulturfreiheit. Diese Rechte gelten als elementar für eine moderne Demokratie. Er zog Vergleiche mit Vorgängen in den USA und Ungarn, wo Bücher über Minderheiten, insbesondere queere Themen, nicht mehr in öffentlichen Bibliotheken erhältlich waren. Dies widerspreche der Freiheit der Kunst. In der Steiermark würde versucht, durch Förderungen und Gremienbesetzungen Theaterprogramme zu bestimmen. Ziel sei die Förderung von Volkskunst und dem christlichen Abendland. Der Staat habe jedoch nicht das Recht, die Freiheit der Intendanten, Chefredaktionen und Wissenschaftler zu bestimmen.

Verfassungsrechtliche Konsequenzen und Verbote

Die aktuelle Debatte berührt auch die Frage, wie mit Parteien umgegangen werden soll, die hohe Umfragewerte erzielen. Friedman verwies auf die deutsche Verfassung, die ein Verbot von Parteien erlaubt, die aktiv die Demokratie zerstören wollen. Dies gelte selbst dann, wenn eine Partei wie die AfD sechzig Prozent der Wählerstimmen erreichen würde. Er beklagte, dass in der Bundesrepublik Deutschland keine Bund-Länder-Kommission eingesetzt werde, um die Erfolgschancen eines Verbotsverfahrens zu prüfen. Die CDU behindere dies, was Friedman kritisierte. Ein Staat, der eine Fünf-Prozent-Partei verbieten will, wirke schwach, doch die Gefahr bestehe, dass eine gewählte Mehrheit die Demokratie vernichte.