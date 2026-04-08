Michael Reimer: Wiens letzter Schokoladenfabrikant kämpft gegen die Inflation

Die steigende Inflation gefährdet das Überleben von Michael Reimer, Wiens letztem Schokoladenfabrikanten. Der Artikel beleuchtet die wirtschaftlichen Herausforderungen, denen sich kleine Unternehmen in der aktuellen Zeit stellen müssen, und wirft einen Blick auf weitere aktuelle Themen.

Michael Reimer, der letzte Schokolade nfabrikant Wiens, steht vor einer Zerreißprobe. Die Inflation , die das Land zwischenzeitlich kurzzeitig aufatmen ließ, ist zurück und bedroht sein Familienunternehmen. Im 15. Bezirk gelegen, gleicht seine Schokolade nmanufaktur Schokomichi mit ihren farbenfrohen Produkten und dem Charme einer Fabrik aus einem Kinderroman eher einem Märchen. Doch die Realität ist hart: Gestiegene Energie- und Rohstoffpreise machen ihm zu schaffen.

Der Krieg der USA und Israels im Iran, von Bundeskanzler Christian Stocker als „Trumpflation“ bezeichnet, treibt die Preise weiter in die Höhe. Reimer, der in dritter Generation das Geschäft führt, steht oft 18 Stunden am Tag in der Fabrik und im Verkauf, um über die Runden zu kommen. Ein Mitarbeiter ist für ihn derzeit unerschwinglich.\Die Energiepreise haben sich verdreifacht, und die Kosten für Rohstoffe wie Schokolade und Haselnüsse sind ebenfalls gestiegen. Trotz sinkender Schokopreise in letzter Zeit, lehnt Reimer es ab, auf günstigere, minderwertige Zutaten zurückzugreifen. Qualität und Individualität sind für ihn entscheidend, um sich von den großen Unternehmen abzuheben. Das Geschäft boomt, insbesondere in der Vorweihnachts- und Osterzeit, wenn Kunden wie der Mann, dessen Vater Reimers Schokolade so schätzt, in Scharen kommen. Doch die Inflation nagt an den Ersparnissen und der Kaufkraft der Menschen. Reimer beklagt, dass während man früher durch Fleiß am Monatsende noch etwas übrig behielt, heute nur noch das Überleben im Vordergrund steht. Die steigenden Produktionskosten für Landwirtschaftsbetriebe um ein Fünftel verschärfen die Situation zusätzlich. Die Zukunft der Schokoladenmanufaktur in Wien steht auf dem Spiel.\Neben der wirtschaftlichen Notlage wirft der Artikel auch einen Blick auf andere aktuelle Themen. So wird über die zunehmenden Anklagen wegen Wiederbetätigung und Holocaust-Leugnung berichtet, was die Frage nach einer möglichen rechtsextremen Radikalisierung im Land aufwirft. Auch die boomende Callboy-Branche und die politischen Entwicklungen in Ungarn, insbesondere die Rolle Russlands, werden thematisiert. Zudem werden Filmtipps von Sabina Zeithammer angekündigt, und das Programm rund um den Eurovision Song Contest erwähnt, was eine Bandbreite an kulturellen und gesellschaftlichen Themen zeigt. Der Artikel zeigt das Leben des Unternehmers Michael Reimer und zeigt die harten Realitäten und Herausforderungen, denen Kleinunternehmer in der aktuellen wirtschaftlichen Lage gegenüberstehen





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