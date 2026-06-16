Michael Olise entscheidet sich für Frankreich: Bayern-Star vor erster WM

Der in London geborene Bayern-Spieler Michael Olise hat sich dafür entschieden, für Frankreich und nicht für England, Nigeria oder Algerien zu spielen. Nach langem Werben der Verbände steht nun seine erste Weltmeisterschaft im Trikot der Franzosen bevor.

Der bayernische Offensivspieler Michael Olise , der in London geboren wurde, hat sich dafür entschieden, für die französische Nationalmannschaft zu spielen und steht nun vor seiner ersten Weltmeisterschaft im Trikot Frankreichs.

Dabei hätte er auch für England, Nigeria oder Algerien auflaufen können. Lange Zeit hatten insbesondere die Engländer um den talentierten Spieler geworben. Olise debütierte 2019 im Alter von 17 Jahren professionell für den FC Reading. Kurz darauf zeigte die englische U20-Nationalmannschaft Interesse.

Ex-Reading-Trainer Mark Bowen erinnerte sich gegenüber Eurosport Frankreich: 'Ich traf mich sofort mit Michael und sagte ihm, dass Paul Simpson ihn nominieren will und dass dies eine einmalige Gelegenheit sei, mit der englischen U20 zu spielen. Ich legte ihm alle meine Argumente dar.

' Doch Olise lehnte ab. Eine wichtige Rolle dabei spielte offenbar seine Mutter, die mit ihm Französisch sprach und ihm die Kultur Frankreichs näherbrachte.

'Als ich klein war, kam ich hierher, ich hatte diese Verbindung zu Frankreich - ich bin stolz', erklärte der Bayern-Star bei den Olympischen Spielen 2024. Der damalige nigerianische Teamchef Gernot Rohr verriet einst dem 'kicker': 'Wir haben ihn damals getroffen, um ihn von Nigeria zu überzeugen, weil er neben seiner Schnelligkeit über einen starken Abschluss sowie einen fantastischen linken Fuß verfügt.

' Nigeria blitzte ab. Vor der EM 2024 startete England noch einen letzten Versuch.

'Er müsste seine sportliche Staatsangehörigkeit wechseln. Das Verfahren würde einige Zeit in Anspruch nehmen. Er ist natürlich ein großartiger Spieler, er wurde nicht in Frankreichs Kader aufgenommen und ist ein Spieler, der uns interessieren muss, weil er hervorragend ist - aber es besteht keine Chance, dass das rechtzeitig zur EM klappt', ordnete der damalige Trainer Gareth Southgate im Mai 2024 ein. Im Spätsommer 2024 stand für Olise statt der großen EM mit England das vergleichsweise kleinere olympische Fußballturnier an.

Mit Erfolg! Die 'Les Bleus' unter Trainer Thierry Henry spielten sich bis ins Finale und mussten sich erst dort Spanien geschlagen geben. Henry adelte Olises Entscheidung später: 'Er hätte bei der EM mit England spielen können, doch er entschied sich, bei den Olympischen Spielen für Frankreich anzutreten. Sein Traum ist es, für die französische Nationalmannschaft zu spielen.

Dafür habe ich enormen Respekt.

' Nun steht für den Bayern-Star mit der WM 2026 das erste große Turnier bevor - und ausgerechnet in der hochkarätig besetzten Offensive der Franzosen gilt der 24-Jährige bereits als gesetzt





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michael Olise Frankreich Nationalmannschaft England Nigeria Bayern München WM 2026 Thierry Henry Olympische Spiele 2024

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ein Affront als Gastgeschenk: Trump droht Frankreich mit ZöllenMichael Laczynski, Jahrgang 1973, leitet das EU-Ressort der „Presse“. Davor war er unter anderem Korrespondent der „Presse“ in Brüssel, Leiter des Ressorts International & Osteuropa beim „WirtschaftsBlatt“ und Mitbegründer des Kulturmagazins „TOURISTEN“. 2015 wurde er mit dem Europa-Staatspreis der österreichischen Bundesregierung ausgezeichnet.

Read more »

Trump droht Frankreich mit 100-Prozent-Strafzoll auf WeinDonald Trump reist nach der Ankündigung eines Iran-Deals und nach kampfbetontem 80. Geburtstag mit Erfolgen zum G-7-Gipfel nach Évian – nicht ohne zuvor Gastgeber Frankreich mit neuen Zöllen zu...

Read more »

Trump droht Frankreich mit 100-Prozent-Strafzoll auf WeinWASHINGTON. Hintergrund ist eine Steuer für US-Technologiekonzerne. Frankreichs Präsident Macron reagierte am Montag verärgert auf Trumps Drohung.

Read more »

USA und Iran unterzeichnen Rahmenabkommen: G-7-Gipfel in FrankreichDer G-7-Gipfel in Frankreich wird von dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran und dessen Folgen bestimmt. US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron trafen sich zu einem Arbeitsessen, bei dem es um die großen Krisen wie den Iran und den Ukraine-Krieg ging. Trump bekräftigte, dass die Straße von Hormus am Freitag 'vollständig' geöffnet werde und dass keine Maut für die Durchfahrt anfallen werde. Das iranische Außenministerium kündigte jedoch an, dass Gebühren für maritime Dienstleistungen erhoben werden sollen. Vieles zum Abkommen ist allerdings nach wie vor unklar, wie etwa Details zum iranischen Atomprogramm. Einer der größten Knackpunkte dürfte die Situation im Libanon bleiben. Israel betonte, dass das israelische Militär in den besetzten Sicherheitszonen im Land bleiben werde. Unklarheit herrschte auch mit Blick auf die Aufhebung von Sanktionen, den Zugang des Iran zu eingefrorenen Vermögenswerten im Ausland sowie einen milliardenschweren Fonds für den Wiederaufbau im Iran. Macron bot Trump erneut die militärische Unterstützung bei der Absicherung des Schiffsverkehrs durch die Meerenge an, was Trump largely ablehnte. Am zweiten Tag des Treffens steht der Ukraine-Krieg auf der Agenda. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird erwartet. Trump zeigte sich optimistisch, dass man etwas erreichen könne. In einer weiteren Arbeitssitzung soll es erneut um den Iran-Krieg und den Nahost-Konflikt gehen. Das G-7-Treffen findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Read more »