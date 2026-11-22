Im Ski-Heimweltcup Slalom in Gurgl konnte Michael Matt mit Platz 5 als bester Österreicher ein enttäuschendes Saisonergebnis korrigieren. Timon Haugan siegte.

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) verzeichnete beim Heimweltcup im Slalom in Gurgl kein Podestergebnis, doch Michael Matt rettete die Ehre des Teams mit einem fünften Platz. Nachdem die Frauen am Samstag noch ohne Punkterfolg geblieben waren, zeigte sich der Tiroler Matt im Männernesslauf am Sonntag als bester österreichischer Athlet. Die norwegische Dominanz setzte sich fort, wobei der Sieg von Timon Haugan vor Eirik Hystad Solberg und Tanguy Nef erfolgte, während Matt trotz körperlicher Schwierigkeiten eine solide Leistung ablieferte.

Michael Matts fünfter Platz und körperliche Limits

Michael Matt belegte nach einem hart erkämpften Lauf den fünften Rang und bewies damit Widerstandsfähigkeit unter erschwerten Bedingungen. Der 29-jährige ÖSV-Profi kämpfte im flachen Abschnitt mit einer deutlichen Abnahme seiner körperlichen Kraft, schaffte es aber, das Ziel zu erreichen. In seiner Bewertung betonte Matt, dass dieser fünfte Platz unter den gegebenen Umständen ein sehr gutes Ergebnis darstelle und er dort anknüpfe, wo er im Vorjahr aufgehört habe, was den Rennspaß wiederherstelle.

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Die Leistung von Michael Matt diente als wichtiger Kontrapunkt zu den vorherigen Schwierigkeiten der österreichischen Mannschaft. Im Saisonauftakt in Levi hatte das Team nur mit Johannes Strolz einen Athleten in die Wertung gebracht, während alle anderen ausfielen oder weit zurückfielen. Der fünfte Platz in Gurgl verhinderte somit ein ähnliches Debakel und zeigte, dass die Mannschaftsführung weiterhin Potenzial für Top-Resultate besitzt, selbst wenn der absolute Podiumsrang knapp verpasst wurde.

Joshua Sturm und weitere ÖSV-Startläufer im Detail

Joshua Sturm startete als Fünfter des ersten Durchgangs in den zweiten Slalomlauf, scheiterte jedoch am Angriff auf die vorderen Ränge. Nach einem starken Halbzeitstand von Platz drei in Levi fiel Sturm in Gurgl auf Position zwölf zurück, was dennoch sein bis dahin bestes Weltcupergebnis in dieser Disziplin markierte. Er gab offen zu, ihm im steilen Teil des Kurses das Vertrauen gefehlt zu haben, um das Tempo der Führenden halten zu können, und werte den Lauf als notwendige Lektion für die Zukunft.

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Im mittleren Feld des ÖSV-Teams zeigten Fabio Gstrein und Dominik Raschner punktstarke Ergebnisse. Fabio Gstrein sicherte sich als Neuntzehnter die Punkteränge und kritisierte sich selbst für zu wenig Risiko und Engagement im Lauf, obwohl seine Zeit nahe an den Top-Platzierungen lag. Dominik Raschner folgte auf Platz 23 und bestätigte damit seine aktuelle Formkurve. Adrian Pertl beendete seinen Slalom auf Rang 25 und beendete damit eine serienübergreifende Durststrecke von vier Rennen ohne Weltcuppunkte, was für ihn ein wichtiger Vertrauensgewinn war.

Andere österreichische Stars hatten weniger Glück oder与技术 Fehler zu kämpfen. Simon Rueland verpasste als 32. den Einzug in den zweiten Durchgang, was das Aus für ihn bedeutete. Johannes Strolz wurde im ersten Lauf disqualifiziert, nachdem er einen Torfehler beging, was sein Saisonfinale für diesen Bewerb abrupt beendete. Oscar Heine schied ebenfalls aus dem Wettbewerb aus, was die ohnehin schon dünne österreichische Spitzenpräsenz im Feld weiter verringerte.

Internationale Konkurrenz und Gesamtwertungsführerschaft

Der Sieg im Slalom von Gurgl ging an den Norweger Timon Haugan, der vor seinem Landsmann Eirik Hystad Solberg und dem Schweizer Tanguy Nef triumphierte. Haugan gewann nach insgesamt 113 Punkten die Führung im Slalom-Weltcup und sicherte sich damit seinen siebenten Gesamtsieg im Disziplin-世界杯. Für den 29-Jährigen war der Triumph in Österreich eine Besonderheit, da er seine Liebe zum österreichischen Schnee und den leidenschaftlichen Fans betonte und das Land als das Zentrum des Skirennfahrens bezeichnete.

Timon Haugans Sieg festigte seine Position in der Gesamtwertung des Alpinen Skiweltcups. Mit 200 Punkten führt er nun die Tabelle an, gefolgt vom Schweizer Loïc Meillard, der am Sonntag als Zwanzigster ins Ziel kam und 151 Punkte sammelte. Eirik Hystad Solberg folgt mit 113 Punkten auf Rang drei der Slalom-Wertung. Der Titelverteidiger im Disziplinweltcup, Lucas Pinheiro Braathen aus Brasilien, fiel im ersten Lauf aus, während der Halbzeit-Zweite des ersten Laufs, Atle Lie McGrath, im zweiten Durchgang das Ziel nicht erreichte.

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Die Resultate aus Gurgl markieren einen wichtigen Abschnitt in der laufenden Weltcup-Saison. Während Timon Haugan und Loïc Meillard die internationale Spitze dominieren, versucht der Österreichische Skiverband mit Fahrern wie Michael Matt und Joshua Sturm, wieder zu den alten Stärken zurückzukehren. Die kommenden Rennen werden zeigen, ob die österreichischen Athleten das in Gurgl erzielte Vertrauen in den technischen Abschnitten behalten und gegen die skandinavischen und schweizerischen Favoriten bestehen können.