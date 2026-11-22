Timon Haugan gewinnt Slalom in Gurgl. Michael Matt holt bester Österreicher Platz fünf und verhindert ein Debakel nach schwachem Abschneiden in der Vorwoche.

Österreich bleibt beim Heimweltcup in Gurgl ohne Podestplatz. Nachdem die Frauen am Samstag eine Nullnummer hinlegten, landete Michael Matt im Slalom der Männer am Sonntag als bester ÖSV -Athlet auf dem fünften Platz. Es siegte der Norweger Timon Haugan vor seinem Landsmann Eirik Hystad Solberg und dem Schweizer Tanguy Nef.

Haugsan gewinnt Slalom-Krimi trotz Schneefall

Timon Haugan gewann den Slalom in Gurgl in einem packenden Rennen. Er siegte vor Eirik Hystad Solberg mit einem Rückstand von 0,60 Sekunden. Tanguy Nef erreichte den dritten Platz mit einer Zeitdifferenz von 0,88 Sekunden zum Sieger. Die Bedingungen waren teilweise schwierig, da es bei heftigem Schneefall zu Rennen kam. Diese Wetterlage erschwerte den Athleten die Navigation auf der Piste erheblich. Atle Lie McGrath schied als Halbzeitzweiter aus und verpasste somit die Titelverteidigung im Disziplinweltcup.

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Matt sichert ÖSV-Ehre nach schwacher Vorwoche

Michael Matt rettete die Ehre des Österreichischen Skiverbandes. Er hatte sich für den zweiten Durchgang vorgenommen, die verbliebene Kraft noch einmal voll zu mobilisieren. "Im Flachen hatte ich fast keine Kraft mehr", so der Athlet. Er beschrieb den fünften Platz als sehr gutes Ergebnis angesichts der Umstände. Mit dieser Platzierung verhinderte der ÖSV ein weiteres Debakel wie in Levi. Dort hatte man mit Johannes Strolz nur einen Athleten in der Wertung.

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Sturm und Strolz fallen hinter die Erwartungen zurück

Joshua Sturm schied bereits in Levi als Halbzeit-Dritter aus. Auch in Gurgl klappte der Angriff nach vorne nicht von Position fünf aus. Er fiel vor 7100 Fans auf Platz zwölf zurück. Johannes Strolz verlor als 22. sogar seinen Platz in der Wertung. Er wurde mit einem Torfehler disqualifiziert. Seine Leistung entsprach nicht den hohen Erwartungen des Teams. Die Enttäuschung war bei den Verantwortlichen und dem Publikum entsprechend groß.

Weitere ÖSV-Läufer in den Punkterängen

Fabio Gstrein kehrte als Neunzehnter in die Punkteränge zurück. Er betonte, dass Engagement und Risiko da gewesen seien. Es sei blöd, so weit hinten zu sein, sagte er. Dominik Raschner erreichte Platz 23 im Ziel. Adrian Pertl schloss das Rennen auf Platz 25 ab. Er schrieb nach vier Rennen ohne Punkte erstmals wieder an. Simon Rueland verpasste als 32. die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Oscar Heine schied ebenfalls aus dem Rennen aus. Lucas Pinheiro Braathen aus Brasilien sah das Ziel im ersten Lauf nicht.