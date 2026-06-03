Michael Konsel erinnert sich an die WM-Teilnahmen 1990 und 1998 und blickt auf die WM 2026

Michael Konsel, der ehemalige Torwart von Rapid Wien und AS Roma, spricht im Interview über seine Erinnerungen an die WM-Teilnahmen 1990 und 1998 sowie seine Voraussagen für die WM 2026. Er ist überzeugt, dass der Ball im Spiel gegen Chile 1998 nicht vollständig hinter der Linie war und damit die Österreicher wohl ins Achtelfinale gebracht hätte.

Michael Konsel , ein legendärer Torwart, der für Rapid Wien und AS Roma viele große Fußball spiele bestritten hat, spricht im Interview mit der 'Krone' über seine Erinnerungen an die WM-Teilnahmen 1990 in Italien und 1998 in Frankreich sowie seine Voraussagen für die WM 2026 .

Selbst 28 Jahre später ist Konsel (64) noch überzeugt: 'Der Ball war nicht zu hundert Prozent hinter der Linie!

' Er bezieht sich damit auf das umstrittene Gegentor im WM-Spiel 1998 gegen Chile durch Marcelo Salas, das die Österreicher wohl ins Achtelfinale gebracht hätte. Eine WM vergisst man eben sein Leben lang nicht





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