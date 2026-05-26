Der Wiener Autor schreibt seit Jahren Heftromane, darunter Gespenster-Krimis und Dr. Stefan Frank. In den letzten Jahren hat er immer mehr den Geschichten einen rot-weiß-roten Stempel aufgedrückt. In zwei Romanen wird FBI-Agent Jerry Cotton nach Salzburg geschickt.

Michael Blihall setzt den rot-weiß-roten Stempel auf Jerry-Cotton-Geschichten. Der Wiener Autor schreibt seit Jahren Heftromane , darunter Gespenster-Krimis und Dr. Stefan Frank. In den letzten Jahren hat er immer mehr den Geschichten einen rot-weiß-roten Stempel aufgedrückt.

In zwei Romanen wird FBI-Agent Jerry Cotton nach Salzburg geschickt. Die Idee dazu kam vom Bastei-Verlag, um die Feier des 70-jährigen Jubiläums der Kultfigur Jerry Cotton in Salzburg zu würdigen. Blihall ist ein Wiener, der sich in Salzburg besser auskennt als in Manhattan, wo die meisten Cotton-Romane spielen. Der 'G-Man' darf nun in der Getreidegasse und auf dem Domplatz ermitteln, während einer 'Jedermann'-Aufführung.

Österreichische Leser könnten an die berüchtigte 'Lucona'-Affäre um Versicherungsbetrug, Udo Proksch und politische Verwicklungen im Jahr 1977 denken, die Blihall als Inspiration diente. Nach der Präsentation in Salzburg will Blihall seine Eroberung der Jerry-Cotton-Reihe für Österreich auch in seiner Heimatstadt feiern. Das tut er am Donnerstag in den Breitenseer Kino, wo nach einer Lese-Kostprobe aus dem Salzburg-Krimi 'Mordnacht in Manhattan' aus dem Jahr 1965 gezeigt wird, als Jerry Cotton noch für volle Kinosäle gut war.

Blihall fühlt sich dem Traditionskino unweit seiner Schreibwerkstatt schon länger verbunden: Immer wieder kuratiert er dort auch Vorstellungen von Horror-Klassikern wie 'Tarantula' oder 'Die Rache der Pharaonen'. Und wie er der Krone verrät, wird er auch Wiens ältestes Kino demnächst per Heftroman verewigen. Eine Gruselgeschichte soll es werden: 'Das Kino ist inzwischen 121 Jahre alt. Wenn es irgendwo von Gespenstern wimmelt, dann doch wohl hier.





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