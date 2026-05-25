Miami Vice-Looks: Comeback und neue Männlichkeit

Die ikonischen Looks von Miami Vice, wie sie einst in den 1980er-Jahren auf der Leinwand zu sehen waren, feiern ein Comeback und zeigen eine neue Männlichkeit. Dieser lässige Kult-Look verkörpert Erfolg mit Charisma und Sexyness.

Die ikonischen Looks von Miami Vice feiern ein Comeback und zeigen eine neue Männlichkeit. Was die Silhouetten aussagen und wie man den Look heute stylt.

In den 1980er-Jahren waren es James "Sonny" Crockett (alias Don Johnson) und Ricardo "Rico" Tubbs (Philip Michael Thomas) in Miami Vice, die einen neuen Look für die Männlichkeit prägten. Sie trugen breite Schultern, schmale Hüften und nackte Brust, offen gestalte Hemden und Lederjacken mit breiten Schulterpolstern. Dieser lässige Kult-Look verkörpert Erfolg mit Charisma und Sexyness. Heuer haben sämtliche Modedesigner den Stil wiederentdeckt und holen den männlichen Powerlook auf den Laufsteg zurück.

Unter Oversized-Sakkos mit starken Schulterpartien werden kragenlose Shirts, Tanktops oder Hemden mit Camp-Kragen getragen, die Brust zeigen, aber maximal drei geöffnete Knöpfe haben. Lederblousons oder breitschultrige Hemden werden zu schmalen Leinenhosen gestylt, Korbsandalen oder Loafers ergänzen den Look. Die Farbpalette hat sich gewandelt: Pastellfarben waren es in den 1980er-Jahren, sind es heuer maskuline, gedeckte Trendfarben – Erdtöne, Braun und Beige. Auch schimmernde Glanzstoffe und Leder feiern ein Comeback, etwa bei Todd Snyder und Kartik Research.

Statt einem Dreitagesbart werden die Haare wieder länger. Und auch auf die hochgeschobenen Sakkoärmel von Sonny Crockett verzichtet man jetzt besser





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