Mia Zanki: Die 12-jährige Rennfahrerin auf dem Weg zur Formel 1

Mit Talent, harter Arbeit und Unterstützung der F1 Academy von Susie Wolff will Mia Zanki als erste Frau in der Formel 1 durchstarten. Ihre Erfolge im Kart-Rennsport und erste Tests in der Formel 4 zeigen, dass ihr Traum machbar ist.

Mia Zanki zählt bereits heute zu den besten Kartfahrerinnen ihrer Generation. Die 12-jährige Burgenländerin rast mit bis zu 120 km/h über die Rennstrecken der Welt, doch ihr größtes Ziel ist noch lange nicht erreicht: Sie will Profi-Rennfahrerin in der Formel 1 werden.

Ein Traum, der nun greifbarer denn je ist, denn Mia wurde als eine von nur drei Mädchen in das exklusive Programm 'F1 Academy – Discover Your Drive' aufgenommen, das von der Rennfahrlegende Susie Wolff initiiert wurde. Doch der Weg dorthin ist hart und erfordert maximale Disziplin. Mia trainiert täglich fünf bis sechs Stunden – von Morgendämmerung bis spät in den Abend.

Laufen, Krafttraining und Simulator-Schulungen gehören zu ihrem Alltag, zusätzlich zur Schule, die sie teils online absolviert, teils in Spanien vor Ort besucht. Die meiste Zeit aber verbringt sie mit ihren Eltern in ganz Europa, um an bis zu 30 Rennwochenenden pro Jahr teilzunehmen. Ihr letzter Grandes Prix war nur der Anfang. Das Programm der F1 Academy konzentriert sich speziell auf den Aufbau von jungen Rennfahrerinnen.

Neben dem intensiven Fahrtraining stehen auch PR- und Mental-Health-Coachings auf dem Plan. Mia weiß, dass der Wettbewerb hart ist, doch sie ist überzeugt: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt.

'Das Momentum ist für uns sehr gut', sagt sie. 'Jeder Teamchef will die Erste sein, der eine Frau ins Team holt. ' Und daran arbeitet Mia jeden Tag. 'Ich bin sehr dankbar für die Chance in diesem Programm', erklärt sie.

'Man schafft es nur mit starken Partnern an die Spitze. ' Einer dieser Partner ist ihr Vater Richard, der sich trotz keiner vorherigen Begeisterung für Rennsport gleichzeitig als Trainer, Coach und Sponsor engagiert. 'Unter 5.000 Euro findet ein internationaler Rennwochenende in unserer Klasse nicht statt', erklärt er. Um ihr Ziel zu erreichen, sind Sponsoren finitiare Nöte.

Doch Mia nähert sich ihrem Traum in großen Schritten. Heuer durfe sie erstmals die Formel 4 testen – ein Schritt, der ihr zeigt, wie viel anders es ist als im Kart. Ihre bisherige Sportkarriere kann sich bereits sehen lassen: 19 Podestplätze bei 30 Rennen, darunter drei österreichische Vize-Meisterschaften in den Jahren 2023, 2024 und 2025.

'Ich habe für jeden Sieg gearbeitet und bin stolz auf alles, was ich erreicht habe', sagt Mia. Kürzlich durfte sie sogar ihre Idole persönlich kennenlernen: Toto Wolff, Chef von Mercedes in der Formel 1, und seine Frau Susie, die Initiatorin des F1-Academy-Programms.

'Ich war sehr nervös', gesteht sie. Nebenher fiebert sie für das Mercedes-Team mit, besonders für den 19-jährigen Kimi Antonelli, den sie als Zwischenstation auf ihrem Weg sieht. Vielleicht steht sie irgendwann selbst gegen ihre Idole an der Startlinie – dafür trainiert sie jeden Tag auf ein Ziel hin





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