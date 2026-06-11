Mexikos Fußball-Held feiert seinen sechsten WM-Auftakt, die Eröffnungsshow und die WM-Trophäe in Gold

Die Zeremonie zur WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA wurde durch traditionelle Kleidung, moderne Pop-Rhythmen und viel Gold geprägt. Mexicos Fußball-Held Guillermo Ochoa feierte seinen sechsten WM-Auftakt, während die Eröffnungsshow und die überdimensionale WM-Trophäe in Gold sorgten für gute Stimmung und goldenen Glanz.

Traditionelle Kleidung , moderne Pop-Rhythmen und viel Gold prägten die Zeremonie im Fußball -Tempel in mehr als 2.200 Metern Höhe, in dem nach 1970 und 1986 zum dritten Mal eine WM begann.

In den kommenden fünf Wochen wird beim XXL-Turnier in Mexiko, Kanada und den USA der neue Champion ermittelt. Nicht mal zehn Minuten nach dem bunten Rasenfeuerwerk betraten die Gastgeber den Platz zum Aufwärmen für den Auftakt gegen Südafrika - 2010 bei der WM trafen die beiden Teams auch im ersten Spiel aufeinander. Schon bei der Ankunft mit dem Bus wurde die Mannschaft frenetisch gefeiert. Die Hoffnungen auf eine erneute gute Heim-WM sind riesig.

Beide Male vorher erreichte 'El Tri', wie die Auswahl genannt wird, das Viertelfinale. Noch vor der Eröffnungsshow gönnte sich Mexicos Fußball-Held Guillermo Ochoa seinen persönlichen Glücksmoment. Minutenlang verharrte er auf dem Rasen, er winkte den jubelnden Fans und genoss sichtlich den Auftakt in seine sechste WM - auch wenn er danach auf der Bank Platz nehmen musste.

Trainer Javier Aguirre hatte die T-Frage zum großen Geheimnis gemacht, er entschied sich für den 26 Jahre alten Raul Rangel von den Chivas aus der heimischen Liga. Die - im Zeichen der prähispanischen Kultur Mexikos stehende - Eröffnungsshow sorgte jedenfalls für gute Stimmung und goldenen Glanz durch die überdimensionale WM-Trophäe, eine goldene Bühne und komplett in Gold verkleidete Komparsen.

Dazu kamen traditionelle Krieger-Tänzer mit ihrem beeindruckenden Federschmuck, als Sängerin Lila Downs die Fußball-Welt begrüßte: 'Willkommen in Mexiko, willkommen zur Weltmeisterschaft 2026.

' Shakira sang die WM-Hymne 'Dai Dai', damit zündete das nächste Stimmungs- und echte Feuerwerk. Um den reibungslosen Ablauf der Feier und auch des Auftaktspiels zu gewährleisten, wurde eine Sperrzone um das Stadion im Süden der Stadt errichtet. Rund eineinhalb Kilometer vorher war Schluss, von dort ging es nur noch zu Fuß, per Rad oder Roller weiter. Nur autorisierte Fahrzeuge durften weiterfahren.

Grund dafür waren die Sorgen um weitere Proteste der Lehrergewerkschaft, die zwei Tage vorher noch das Stadion blockiert hatte. Für Donnerstag waren mindestens sechs Demonstrationen geplant, wobei die Stadt ein Spannungsfeld aus Feierlichkeiten und Widerstand bildete. Frisch gestrichene Wandbilder, neue Züge und ein renoviertes Stadion, die WM-Touristen willkommen heißen sollten, standen im Kontrast zu den Stahlbarrikaden, die Geschäfte entlang der Hauptstraße der Hauptstadt errichtet hatten, um sich vor Randalierern zu schützen.

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