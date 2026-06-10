Mexiko-Stadt ergreift weitreichende Maßnahmen zur WM-Eröffnung

Die mexikanische Regierung verordnet für den WM-Eröffnungstag Schulausfall und Homeoffice, um das Verkehrsaufkommen zu reduzieren. Millionen Fans erwarten das Eröffnungsspiel im Aztekenstadion.

Die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft erreicht in Mexiko ihren Höhepunkt. Zur Eröffnung des Turniers am Donnerstag hat die Regierung in Mexiko -Stadt weitreichende Maßnahmen beschlossen, um den erwarteten Millionenansturm von Fans zu bewältigen.

So fällt an sämtlichen Schulen und Universitäten der Hauptstadt der Unterricht aus. Zudem sollen möglichst viele Bundesbedienstete im Homeoffice arbeiten. Eine entsprechende Anordnung wurde von Präsidentin Claudia Sheinbaum unterzeichnet. Ausgenommen von der Regelung sind unter anderem Ärzte, Polizisten, Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes sowie Mitarbeiter kritischer Infrastruktur.

Auch private Unternehmen wurden dazu aufgerufen, ihren Angestellten die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen. Ziel ist es, das Verkehrsaufkommen rund um die WM-Eröffnung deutlich zu reduzieren und Staus sowie überfüllte öffentliche Verkehrsmittel zu vermeiden. Die Weltmeisterschaft wird am Donnerstag im legendären Aztekenstadion eröffnet, das bereits 1970 und 1986 Schauplatz von WM-Endspielen war. Den Auftakt macht eine rund einstündige Zeremonie, bei der Superstar Shakira erstmals den offiziellen WM-Song Dai Dai live präsentieren wird.

Anschließend beginnt das Turnier mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika. Millionen Fans werden dabei nicht nur in den Stadien und vor den Fernsehern mitfiebern, sondern auch auf den Straßen der Millionenmetropole Mexiko-Stadt. Die Behörden rechnen mit einem massiven Besucheransturm, weshalb zusätzlich zu den Homeoffice-Regelungen auch der öffentliche Nahverkehr verstärkt wird. U-Bahnen und Busse fahren in höherer Taktung, und es wurden spezielle Fan-Meilen eingerichtet, um den Menschenmassen gerecht zu werden.

Neben den verkehrspolitischen Maßnahmen hat die Stadtverwaltung auch ein umfassendes Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Über 10.000 Polizisten und Sicherheitskräfte werden im Einsatz sein, um die öffentliche Ordnung zu gewährleisten.

Zudem wurden mobile Kontrollpunkte eingerichtet, an denen Taschen und Rucksäcke durchsucht werden. Die mexikanische Regierung hofft, mit diesen Vorkehrungen eine reibungslose und sichere Durchführung der WM-Eröffnung zu gewährleisten. Für die Einwohner der Stadt bedeutet dies jedoch auch Einschränkungen: Viele Straßen sind gesperrt, Parkplätze sind knapp, und die Innenstadt ist für den Autoverkehr weitgehend tabu. Dennoch überwiegt die Begeisterung: Die Mexikaner sind stolz, die Weltmeisterschaft zum dritten Mal nach 1970 und 1986 auszurichten, und die Vorfreude auf das Eröffnungsspiel ist riesig.

Die WM in Mexiko steht unter dem Motto der Nachhaltigkeit. Die Organisatoren haben sich verpflichtet, die Umweltauswirkungen des Turniers zu minimieren. So werden alle Stadien mit Solarenergie betrieben, und es wurden Recyclingprogramme für Abfälle eingeführt. Auch die Anreise der Fans soll umweltfreundlicher gestaltet werden: Es gibt vergünstigte Tickets für den öffentlichen Nahverkehr, und Fahrradparkplätze wurden ausgebaut.

Die mexikanische Regierung erhofft sich von der WM nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern auch einen positiven Effekt auf den Tourismus und die internationale Wahrnehmung des Landes. Experten schätzen, dass die Weltmeisterschaft Mexiko wirtschaftliche Impulse in Milliardenhöhe bringen wird. Die Eröffnungsfeierlichkeiten werden live in über 200 Länder übertragen, und Millionen Menschen weltweit werden das Spektakel verfolgen. Für die Fans, die nach Mexiko-Stadt reisen, gibt es zahlreiche offizielle Fan-Feste und Public-Viewing-Bereiche.

Der bekannteste ist der Zócalo, der zentrale Platz der Hauptstadt, wo eine riesige Leinwand aufgestellt wurde. Dort können bis zu 100.000 Menschen die Spiele kostenlos verfolgen. Auch in anderen Städten wie Guadalajara und Monterrey wurden ähnliche Veranstaltungsorte eingerichtet. Die mexikanische Küche wird bei der WM ebenfalls eine große Rolle spielen: Überall werden traditionelle Speisen wie Tacos, Tamales und Guacamole angeboten.

Die Stimmung ist bereits jetzt ausgelassen, und die Menschen sind bereit, ein unvergessliches Fußballfest zu feiern





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