Mexiko feiert 5:1-Generalprobe gegen Serbien vor WM-Start

Der Co-Gastgeber Mexiko besiegt Serbien in einem überzeugenden Testspiel mit 5:1 und sammelt damit wertvolles Selbstvertrauen für den bevorstehenden WM-Heimauftakt.

Mexiko hat vor der Weltmeisterschaft noch einmal ordentlich Selbstvertrauen getankt: Der Co-Gastgeber gewann seine Generalprobe gegen Serbien klar mit 5:1! In Toluca brachte Petar Stanic die nicht für die WM qualifizierten Serben in der 19.

Minute in Führung und profitierte dabei von einer missglückten Abwehraktion der mexikanischen Innenverteidiger. Johan Vasquez (34. ) und ein Eigentor von Stefan Bukinac (45. +2) sorgten aber noch vor der Pause für die mexikanische Führung.

Raul Jimenez (57. ), ein Eigentor von Adem Advic (72. ) und Luis Chavez (90. ) sorgten für die weiteren Treffer der Gastgeber, die nach Schlusspfiff unter Feuerwerk von den Fans bejubelt wurden.

Mexiko eröffnet die WM in Mexiko-Stadt am 11. Juni gegen Südafrika und trifft in Gruppe A zudem noch auf Tschechien und Südkorea. Nun kann der Co-Gastgeber mit richtig viel Schwung ins Turnier gehen. User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder.

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Mexiko Weltmeisterschaft WM Generalprobe Testspiel Serbien Fußball Gruppe A

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