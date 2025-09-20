Methan-Emissionen steigen ungebremst: Kampf gegen Klimawandel wird erschwert

Die weltweiten Methan-Emissionen nehmen trotz technischer Fortschritte weiter zu, was den Kampf gegen den Klimawandel erschwert. Hauptursachen sind Landwirtschaft, Energiegewinnung und Bergbau. Globale Lieferketten spielen eine wachsende Rolle. Es sind dringend Maßnahmen zur Reduzierung erforderlich.

Die weltweiten Methan - Emissionen nehmen weiterhin ungebremst zu, was eine erhebliche Herausforderung im Kampf gegen den Klimawandel darstellt. Methan , ein Treibhausgas , das hauptsächlich durch die Aktivität bestimmter Mikroorganismen unter Ausschluss von Sauerstoff entsteht, beispielsweise in Feuchtgebieten, Reisfeldern und Abfalldeponien, trägt maßgeblich zur globalen Erwärmung bei.

Auch große Mengen Methan, die in früheren Erdzeitaltern gebildet wurden, sind im Boden gespeichert und gelangen in Form von Erdgas und als Begleitstoff von Erdöl und Kohle an die Oberfläche. Obwohl Methan in der Atmosphäre vergleichsweise kurzlebig ist, da es durch Oxidation innerhalb von sieben bis zwölf Jahren abgebaut wird, ist seine hohe Klimawirkung von entscheidender Bedeutung. Die aktuelle Entwicklung der Methan-Emissionen zeigt, dass trotz einiger Fortschritte die globale Erwärmung weiter voranschreitet, was umfassende Maßnahmen zur Reduzierung erforderlich macht.\Die Ursachen für den Anstieg der Methan-Emissionen sind vielfältig und verteilen sich über verschiedene Sektoren. Während ein erheblicher Teil der Emissionen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe stammt, sind Landwirtschaft, Energiegewinnung und Bergbau die Hauptverursacher. Derzeit stammen 47 Prozent der globalen Methan-Emissionen aus der Landwirtschaft, 17 Prozent aus der Abfallwirtschaft, 14 Prozent aus dem Kohleabbau, 13 Prozent aus der Erdöl- und Erdgaswirtschaft und sieben Prozent aus dem Verbrennen von Biomasse. Die spezifischen Quellen und deren Bedeutung variieren stark zwischen verschiedenen Ländern. So dominieren beispielsweise in China die Emissionen aus Kohle, während in Russland die Öl- und Gaswirtschaft eine größere Rolle spielt und in Indien die Landwirtschaft. Diese Unterschiede verdeutlichen die Notwendigkeit maßgeschneiderter Strategien zur Emissionsreduktion, die auf die spezifischen Gegebenheiten jedes Landes zugeschnitten sind. Der rasche wirtschaftliche Aufstieg in Ostasien hat bereits zu einem Überholen der Industriestaaten in Bezug auf die Methan-Emissionen geführt, wobei Kohle und der wachsende Fleischkonsum wichtige Faktoren sind. Nur wenige Länder, wie Österreich, haben es bisher geschafft, durch effizientere und umweltfreundlichere Technologien die Methan-Emissionen vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln.\Die wachsende Beteiligung weniger entwickelter Länder an globalen Lieferketten und der Export von Rohmaterialien tragen ebenfalls zum Anstieg der Methan-Emissionen bei. Etwa 30 Prozent der globalen Methan-Emissionen sind in weltweit gehandelten Gütern enthalten, mit steigender Tendenz. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, globale Wertschöpfungsketten in den Blick zu nehmen und Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen entlang der gesamten Lieferkette zu ergreifen. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass es keine Anzeichen für eine Verlangsamung des weltweiten Anstiegs der Methan-Emissionen gibt. Dies verdeutlicht die dringende Notwendigkeit, die Anstrengungen zur Emissionsreduktion zu verstärken und innovative Lösungen zu finden, um die Klimaziele zu erreichen. Die fehlenden Fortschritte in Bezug auf Methan stellen eine erhebliche Bedrohung für die globalen Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels dar und erfordern eine entschlossene und koordinierte Vorgehensweise von Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen weltweit





