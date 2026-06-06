Meteorologe Marcus Wadsak plädiert für frühere Klimaneutralität Österreichs bis 2040

Der Meteorologe Marcus Wadsak argumentiert, dass Österreich bereits 2040 klimaneutral werden sollte - zehn Jahre vor dem EU-Ziel. Er sieht Vorteile für Umwelt, Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft, räumt aber ein, dass das Land derzeit nicht auf Kurs ist und ein bundesweites Klimaschutzgesetz fehlt.

Die Debatte über Österreich s Klimaziele dauert an: Soll das Land bereits 2040 klimaneutral werden, also zehn Jahre früher als von der EU vorgesehen? Der Meteorologe Marcus Wadsak spricht sich in einem Beitrag für ein früheres Erreichen der Klimaneutralität aus und führt zahlreiche Vorteile an.

Österreich würde früher sauberer, gesünder und sozial gerechter werden. Viele Emissionen würden wegfallen, Städte würden leiser und die Luft sauberer. Unsere Kinder wüchsen in gesünderer Luft auf, die Natur könnte sich erholen, viele Flüsse wären nicht mehr verseucht und Seen könnten wieder als Trinkwasser dienen.

Zudem würde Österreich unabhängiger von autokratischen Regimen und problematischen Partnerschaften. Auf dem Arbeitsmarkt und in der Industrie sieht Wadsak großes Potenzial: Investitionen flössen in nachhaltige Technologien und schüfen Green Jobs, was der Wirtschaft enorm nutze. Als Beispiel nennt er die voestalpine, die durch Innovationen wie grünen Stahl einen zehnjährigen Marktvorteil gegenüber der Konkurrenz erlangen könnte. Finanziell rechnet sich eine frühere Klimaneutralität durch den steigenden CO2-Preis, der bei sinkenden Emissionen weniger stark ins Gewicht fiele.

Gleichzeitig räumt Wadsak ein, dass Österreich derzeit nicht auf Kurs sei. Es fehle an einem bundesweiten Klimaschutzgesetz, und die Maßnahmen seien zu langsam und nicht energisch genug. Positiv erwähnt er Wien, wo bereits ein Gesetz beschlossen wurde. Für Wadsak überwiegen jedoch die Chancen, und er betont, dass der Weg zur Klimaneutralität 2040 lohnenswert sei.

Ob Österreich das Ziel erreicht, ist ungewiss, aber Wadsak ist überzeugt, dass sich der Einsatz dafür auszahlt





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