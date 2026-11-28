Experte Thomas Wadsak klärt auf: Einzelne Schneetage in Österreich sind kein Widerspruch zur Klimakrise. Globale Daten zeigen weiterhin massive Temperaturanomalien über dem vorindustriellen Niveau.

Meteorologe Thomas Wadsak setzt den Vorwürfen klar entgegen, dass Schneefall in Wien im November ein Beweis gegen den Klimawandel sei. Er verdeutlicht, dass lokale Wetter phänomene nicht mit globalen Klimatrends verwechselt werden dürfen, selbst bei eisigen Temperaturen und Verkehrsproblemen in der Hauptstadt.

Unterschied zwischen lokalem Wetter und globalem Klima

Wadsak erklärt, dass ein einzelner Schneetag keine Aussage über die langfristige Entwicklung des Klimas trifft. Wetter und Klima seien zwei verschiedene Größen. An einem Ort kann es schneien und frieren, während anderswo gerade außergewöhnliche Hitze herrscht. Beides kann gleichzeitig auftreten, ohne sich gegenseitig auszuschließen.

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Entscheidend sei nicht, ob es im November in Wien kalt wird, sondern wie sich die Temperaturen über große Regionen und längere Zeiträume entwickeln. Ein außergewöhnlicher Schneefall ist also kein Gegenbeweis für die Erderwärmung, da er nur ein Momentaufnahme des lokalen Wetters darstellt.

Rekordhohe globale Temperaturen im November 2026

Paradoxerweise zeigten die globalen Daten genau in diesem Zeitraum, dass die Erde extrem warm war. Lag die globale Tagesmitteltemperatur vom 18. bis 24. November 2026 an sieben aufeinanderfolgenden Tagen mehr als zwei Grad über dem vorindustriellen Vergleichswert von 1850 bis 1900. Eine derart lange Serie hatte es zuvor noch nie gegeben.

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Dieses Phänomen bedeutet jedoch nicht, dass die im Pariser Klimaabkommen angestrebten langfristigen Temperaturgrenzen bereits durch diese eine Woche überschritten wären. Diese Richtlinien beziehen sich auf die Entwicklung über viele Jahre und nicht auf einzelne Tage. Die Daten unterstreichen die Dringlichkeit des Klimawandels trotz lokaler Kälteeinbrüche.

Nachhaltige Erwärmung in Österreich trotz Schneefall

Trotz des aktuellen Kälteeinbruchs in Österreich fiel die Herbstbilanz des Jahres bereits neun Monate wärmer aus, als es früher üblich war. Diese Diskrepanz zwischen lokalem Schnee und regionaler Wärme zeigt, wie komplex die Klimadynamik ist. Bürger müssen lernen, kurzfristige Wetterereignisse von langfristigen Trends zu unterscheiden.

Thomas Wadsak bringt diese komplexe Tatsache auf den Punkt: Der Klimawandel findet statt, auch wenn es bei uns in Österreich kurz einmal schneit. Die Tatsache, dass ein Teil der Welt friert, ändert nichts an der globalen Aufheizung. Diese Klarstellung ist essenziell, um Missverständnisse in der öffentlichen Debatte zu beseitigen.

Langfristige Folgen und gesellschaftliche Wahrnehmung

Die zunehmende Häufung solcher missverständlicher Wetterlagen erfordert eine bessere Aufklärung der Bevölkerung. Ein solider klimatischer Hintergrund kann zu extremeren und widersprüchlicheren lokalen Bedingungen führen. Dies gilt insbesondere für Mitteleuropa, wo die Temperaturen insgesamt stark ansteigen.

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Die Daten des Jahres 2026 dienen als deutliches Beispiel dafür, wie sich globale Muster und lokale Ereignisse überlagern. Meteorologen wie Wadsak warnen davor, aus Einzelereignissen wie einem Schneetag in Wien Schlüsse auf die gesamte Klimakrise zu ziehen. Stattdessen sollten sich Diskussionen auf die eindeutigen, langfristigen Temperaturtrends konzentrieren.