Meteor über Neuengland: Feuerball und laute Knallgeräusche erschrecken Anwohner

Ein Meteor explodierte über dem Nordosten der USA und verursachte einen hellen Feuerball sowie Erschütterungen. Die NASA schätzte die freigesetzte Energie auf 300 Tonnen TNT.

Am Samstagnachmittag (Ortszeit, Samstagabend MEZ) erschütterte ein heller Feuerball den Himmel über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New Hampshire. Die US-Raumfahrtbehörde NASA bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass es sich um einen Meteor handelte, der in der Atmosphäre verglühte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16:00 Uhr Ortszeit und war in einem weiten Umkreis zu sehen. Anwohner berichteten von einem blendend hellen Lichtblitz, gefolgt von ohrenbetäubenden Knallgeräuschen, die Gebäude erzittern ließen. In sozialen Netzwerken schilderten Nutzer, dass die Erschütterungen so stark gewesen seien, dass Häuser wackelten. Die Detonation erzeugte eine Energiefreisetzung, die von der NASA auf etwa 300 Tonnen TNT geschätzt wurde - eine gewaltige Explosion, die jedoch in großer Höhe stattfand und keine direkten Schäden an der Erdoberfläche verursachte.

Der Meteor bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von mehr als 120.000 Kilometern pro Stunde durch die Erdatmosphäre, als er in einer Höhe von rund 64 Kilometern explodierte. Nach Einschätzung von Experten betrug der Durchmesser des Himmelskörpers knapp einen Meter. Die Wahrscheinlichkeit, dass Trümmerteile den Boden erreichten, wurde als gering eingestuft. Sollten dennoch Fragmente gefunden werden, würden diese als Meteoriten klassifiziert.

Bislang gibt es jedoch keine bestätigten Berichte über Einschläge. Himmelsforscher betonen, dass solche Ereignisse zwar selten, aber nicht ungewöhnlich sind. Die NASA und lokale Behörden beobachten die Region weiterhin, um mögliche Überreste zu identifizieren und die genaue Bahn des Meteors zu rekonstruieren. Historisch gesehen ereignen sich in Neuengland nur wenige solcher Meteorexplosionen.

Der letzte vergleichbare Vorfall in dieser Region datiert auf das Jahr 2019, als ein Feuerball über Vermont gesichtet wurde. Damals wurden keine Bruchstücke gefunden. Die heutige Explosion erinnert an das berühmte Tscheljabinsk-Ereignis von 2013 in Russland, bei dem jedoch erheblich größere Schäden auftraten. Glücklicherweise verlief dieser Vorfall ohne Verletzte oder Sachschäden.

Die lauten Knallgeräusche versetzten die Bevölkerung dennoch in Alarmbereitschaft. Die Polizei in mehreren Gemeinden erhielt Notrufe von besorgten Bürgern. Die örtlichen Behörden gaben nach Rücksprache mit der NASA Entwarnung und erklärten, dass keine Gefahr bestehe. Das Ereignis bietet Wissenschaftlern wertvolle Daten zur Erforschung von Asteroiden und Meteoroiden, die potenziell eine Bedrohung für die Erde darstellen könnten.

Die Analyse der Flugbahn und der Energie wird in den kommenden Tagen fortgesetzt





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