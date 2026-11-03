Metallfunde in Halloween-Süßigkeiten: Polizei warnt vor manipulierten Leckereien

In Österreich und Deutschland wurden Halloween-Süßigkeiten mit Nägeln und Nadeln gefunden. Die Polizei koordiniert die Ermittlungen und warnt Eltern eindringlich vor dem unverdächtigen Verzehr von gesammelten Schokoriegeln und Bonbons.

Aus mehreren Bundesländern in Österreich und Deutschland melden sich Eltern und Betroffene zu Wort, da in während Halloween gesammelten Süßigkeiten metallische Fremdkörper entdeckt wurden. Die Polizeisprecher und das Bundeskriminalamt (BK) koordinieren aktuell die Ermittlungen zu diesen Vorfällen, nachdem in Bezirken wie Amstetten, Vöcklabruck, Weiz und Leibnitz Nadeln und Nägel in Schokoriegeln und Kaubonbons gefunden wurden. Es besteht dringender Handlungsbedarf, da Kinder bei solchen Fehltritten erhebliche Verletzungen im Mundraum erleiden könnten.

Polizeiliche Maßnahmen und Warnungen

Polizeisprecher Johann Baumschlager erklärte am Dienstag, dass die Polizei diese Vorfälle sehr ernst nimmt und Eltern dazu auffordert, keine gesammelten Süßigkeiten ohne vorherige gründliche Kontrolle zu essen. Im Bezirk Amstetten verletzte sich eine zehnjährige Schülerin leicht im Mund, nachdem sie auf einen in einer Minischokolade versteckten Nagel biss. Die Exekutive betont, dass insbesondere darauf zu achten sei, ob Verpackungen beschädigt oder manipuliert wurden und sich Fremdkörper, insbesondere metallische Gegenstände, in den Süßigkeiten befinden.

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Bei verdächtigen Feststellungen sollte sofort die Polizei verständigt werden, um weitere Risiken für andere Kinder abzuwenden. Die Polizei geht davon aus, dass die Naschereien händisch präpariert wurden, was auf gezielte Taten von Unbekannten schließen lässt. Es erging ein allgemeiner Aufruf zur Vorsicht, da die Täter die Süßigkeiten möglicherweise in Schulen oder in der Nähe von Wohngebieten platziert haben könnten.

Einzelfälle in Oberösterreich und Steiermark

In Linz haben Unbekannte Halloween-Süßigkeiten mit bis zu einem Zentimeter langen Metallnägeln präpariert, die ein 28-jähriger Vater in den von seinen Kindern gesammelten Leckereien fand. Teils wurden die Nägel von außen hineingedrückt und waren gut sichtbar, teils waren sie in den Süßigkeiten versenkt und nicht zu erkennen. Die Polizei warnte vorsorglich vor dem Verzehr von Halloween-Süßigkeiten, die im Stadtteil Linz-Oed gesammelt wurden, um weitere Opfer zu verhindern.

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Im Bezirk Vöcklabruck erstattete eine Mutter Anzeige, nachdem sie eine dickere Nadel in einem Kaubonbon und in einem Schokoriegel entdeckt hat, die ihre elfjährige Tochter am Freitagabend in Vöcklamarkt gesammelt hatte. Zum Glück wurde das Mädchen bei diesem Vorfall nicht verletzt, da sie die Fremdkörper möglicherweise noch rechtzeitig bemerkte oder nicht vollständig biss. Die Mutter reichte sofort Anzeige ein, damit die Behörden die Spur aufnehmen können.

In der Steiermark waren vier Fälle in den Bezirken Weiz und Leibnitz bekannt, verletzt wurde bisher niemand. Um welche metallischen Gegenstände es sich handelt, gab die Polizei nicht bekannt, doch dem "Kurier" zufolge könnte es sich unter anderem um eine Büroklammer handeln. Die Anzahl der Fälle in diesem Bundesland deutet auf ein breiteres Phänomen hin, das über isolierte Einzelfälle hinausgeht.

Ermittlungen und rechtliche Einordnung

In Niederösterreich sei bisher ein Fall bekannt, sagte Baumschlager auf Anfrage, wobei Ermittlungen im Laufen sind und durch das Bundeskriminalamt (BK) koordiniert werden. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den angezeigten Fällen gebe es bisher nicht, doch die Sicherheitsbehörden behalten die Lage im Auge. Die Täter agieren möglicherweise unabhängig voneinander oder nutzen dieselben Methoden, um Schaden anzurichten.

Auch in Deutschland gab es mehrere Fälle von manipulierten Halloween-Süßigkeiten, teilweise wurden Kinder im Mund verletzt. Die polizeilichen Meldungen zeigen, dass dieses Problem nicht auf Österreich beschränkt ist, sondern ein internationales Phänomen darstellt. Eltern und Erziehungsberechtigte sind aufgefordert, die gesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr intensiv zu überprüfen, um die Sicherheit ihrer Kinder zu gewährleisten und weitere Vorfälle zu vermeiden.