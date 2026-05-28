Meta startet kostenpflichtige Premium‑Versionen für Facebook Instagram und WhatsApp

Meta stellt weltweit Facebook Plus, Instagram Plus und WhatsApp Plus vor - ein neues Abonnement‑Modell mit erweiterten Analyse‑Tools, personalisierter Gestaltung und werbefreier Nutzung. Ziel ist die Diversifizierung der Einnahmen und die Einführung einer einheitlichen Marke Meta One.

Meta , der US‑Technologiekonzern, hat einen umfassenden kostenpflichtigen Service für seine drei Hauptanwendungen angekündigt. In einem kurzen Video, das auf Instagram veröffentlicht wurde, stellte die Produktchefin Naomi Gleit das neue Portfolio vor: Facebook Plus , Instagram Plus und WhatsApp Plus.

Das Angebot soll weltweit ausgerollt werden und richtet sich an Nutzer, die zusätzliche Funktionen und exklusive Inhalte abseits der werbebasierten Versionen nutzen möchten. Durch die Einführung eines Abonnement‑Modells will das Unternehmen seine Einnahmequellen diversifizieren und weniger abhängig von klassischer Werbung werden. Gleichzeitig eröffnet sich damit ein neuer finanzieller Spielraum für die Entwicklung von Premium‑Features, die bisher nur in Testphasen oder als einzelne Add‑Ons verfügbar waren.

Gleit betonte, dass die Bindung von Nutzerinnen und Nutzern an die Plattformen langfristig gestärkt werden solle, weil personalisierte Analysen und erweiterte Gestaltungsoptionen einen klaren Mehrwert bieten. Die im Detail vorgestellten Funktionen unterscheiden sich je nach Anwendung. Abonnenten von Instagram Plus erhalten erweiterte Analysewerkzeuge, die beispielsweise die Wiederaufrufe von Story‑Inhalten detailliert aufschlüsseln.

Außerdem können sie ihre Profilgestaltung feiner abstimmen, indem sie individuelle Layout‑Optionen und erweiterte Farbpaletten nutzen. Für Facebook Plus stehen verbesserte Statistiken zur Verfügung, die tiefere Einblicke in die Reichweite von Beiträgen und die Interaktionen innerhalb von Gruppen ermöglichen.

Darüber hinaus werden exklusive Filter, Sticker und Hintergrundbilder bereitgestellt, die das visuelle Erscheinungsbild von Beiträgen weiter individualisieren. WhatsApp Plus legt den Schwerpunkt auf Personalisierung und bietet Premium‑Sticker, eigens konfigurierbare Klingeltöne sowie erweiterte Datenschutzeinstellungen, mit denen Nutzer bestimmen können, wer ihren Online‑Status und ihr Profilbild sehen kann. Die genauen Preisstrukturen wurden von Gleit nicht genannt, jedoch gehen Medienberichten zufolge von monatlich drei komma neun neun US‑Dollar für Instagram und Facebook Plus sowie zwei komma neun neun US‑Dollar für WhatsApp Plus aus.

Die Preisgestaltung ist dabei an lokale Märkte angepasst, sodass in Deutschland ein Betrag von rund drei komma vier Euro monatlich erwartet wird. Langfristig plant Meta, die drei Dienste unter einer einheitlichen Marke zusammenzuführen, die den Namen Meta One tragen soll. Diese zentrale Marke soll die Nutzererfahrung vereinheitlichen und den Zugang zu allen Premium‑Funktionen über ein einziges Abonnement ermöglichen. In Europa hatte das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr werbefreie Versionen von Facebook und Instagram eingeführt, um den strengen EU‑Datenschutzvorschriften zu entsprechen.

Dort konnten Nutzerinnen und Nutzer zwischen einer kostenlosen, werbefinanzierten Variante und einer kostenpflichtigen, werbefreien Option wählen. Mit dem neuen Angebot soll diese Dualität erweitert werden, sodass neben dem Wegfall von Werbung auch zusätzliche, exklusive Inhalte und erweiterte Analyse‑Tools zur Verfügung stehen. Die Einführung von Meta One könnte somit nicht nur die Monetarisierung stärken, sondern auch das Vertrauen der Nutzer in den Umgang mit ihren Daten verbessern, indem transparentere und werbefreie Nutzungsmöglichkeiten geboten werden. (APA/AFP





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Meta Premium‑Abos Facebook Plus Instagram Plus Whatsapp Plus

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