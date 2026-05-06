Meta führt versteckten "Erweiterten Chat-Datenschutz" ein – so aktivierst du ihn

Meta hat eine neue Datenschutz-Funktion für Chats eingeführt, die das Mitlesen durch die Meta AI verhindert. Erfahren Sie, wie Sie den "Erweiterten Chat-Datenschutz" aktivieren und welche Auswirkungen er hat.

In jedem Einzel- und Gruppenchat von Meta schlummert eine versteckte Datenschutz -Funktion, die kaum jemand kennt. Wie das Magazin Chip berichtet, handelt es sich dabei um den sogenannten "Erweiterten Chat- Datenschutz ", den Meta im April dieses Jahres eingeführt hat.

Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert und muss von den Nutzern manuell aktiviert werden. Um die Einstellung zu finden, öffnet man einen Chat und tippt oben auf den Namen der Person oder der Gruppe. Im Menü findet man unter dem Punkt "Chatsperre" die Option "Erweiterter Chat-Datenschutz". Sobald diese Funktion aktiviert wird, können Chatteilnehmer die Meta AI nicht mehr per "@" markieren, wodurch die KI keine Nachrichten mehr in diesem Chat lesen kann.

Der erweiterte Chat-Datenschutz hat jedoch weitere Auswirkungen: Geteilte Fotos und Videos werden nicht mehr automatisch in der Smartphone-Galerie gespeichert, und der Chatverlauf lässt sich nicht mehr exportieren. In Gruppenchats kann jedes Mitglied die Funktion unabhängig von Administratorrechten aktivieren oder deaktivieren. Die anderen Gruppenmitglieder erhalten dann einen Hinweis im Chat. Dennoch bietet diese Einstellung keinen vollständigen Schutz.

Chatteilnehmer können weiterhin Screenshots machen oder Nachrichten weiterleiten. Zudem speichert Meta weiterhin Metadaten wie den Nutzernamen, den Zuletzt-Online-Zeitstempel und die IP-Adresse. Diese Funktion ist ein Schritt in Richtung mehr Datenschutz, doch Nutzer sollten sich bewusst sein, dass sie nicht alle Risiken ausschließt





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