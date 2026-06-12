Meta-Dienste Facebook und Instagram lahmgelegt: Weltweiter technischer Ausfall

Ein weitreichender technischer Ausfall hat am Freitag die Meta-Dienste Facebook und Instagram lahmgelegt. Zahlreiche NutzerInnen berichteten von plötzlichen Logouts, eingefrorenen Feeds und nicht funktionierenden Nachrichtenfunktionen.

Warnung: Sie verwenden einen veralteten Webbrowser, der von www.tt.com nicht mehr unterstützt wird. Auch aus Sicherheitsgründen sollten Sie auf einen modernen Webbrowser wechseln. Ein weitreichender technischer Ausfall hat am Freitag die Meta -Dienste Facebook und Instagram lahmgelegt und bei NutzerInnen weltweit für Probleme gesorgt.

Zahlreiche UserInnen berichteten von plötzlichen Logouts, eingefrorenen Feeds und nicht funktionierenden Nachrichtenfunktionen. Ladevorgänge, die nicht enden oder generell kein Zugang: Am Freitag meldeten NutzerInnen der beiden zu Meta gehörenden Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram auf der ganzen Welt massive Störungen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Viele wurden plötzlich aus ihren Konten abgemeldet und konnten sich nicht wieder einloggen.

Zudem waren die Feeds der beiden Plattformen offenbar eingefroren und aktualisierten sich nicht mehr. Auch die Nachrichtenfunktionen, also der Facebook Messenger und die Instagram Direct Messages, waren bei zahlreichen UserInnen nicht mehr verfügbar. Der auf die Meldung von Online-Störungen spezialisierte Dienst DownDetector verzeichnete einen simultanen und massiven Anstieg an Problemmeldungen für beide Plattformen. Die Ursache für die Probleme sind derzeit nicht bekannt.

Ein Sprecher des US-Konzerns teilte mit, man arbeite an einer Lösung. Bei Online-Diensten kommt es gelegentlich zu kurzfristigen Störungen. Längere flächendeckende Ausfälle sind eher selten





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Facebook Instagram Meta Technischer Ausfall Online-Störungen

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