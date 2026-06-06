Ein Fachbuch über die Messtechnik im Feuerwehreinsatz bietet interessante Einblicke in individuelle Fahrzeuglösungen und betrachtet die neue Generation des CBRN-Erkundungswagens. Die Autoren haben ihre Erfahrungen und Kenntnisse in diesem Fachbuch zusammengefasst, um anderen Helfern zu helfen, sich auf mögliche Gefahren vorzubereiten.

Messungen im Rahmen eines ABC-Einsatzes sind für die Erkundung, Beurteilung und den Schutz von Einsatzkräften und Bevölkerung unerlässlich. Ein Fachbuch gibt einen Überblick über die gerätetechnischen Möglichkeiten zum Gefahrstoffnachweis an Einsatzstellen.

Neben der Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen und Hinweisen zu Strategie und Taktik liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung etablierter Messtechniken für atomare, biologische oder chemische Gefahrstoffe. Insbesondere werden praxisnahe Informationen in Verbindung mit Anregungen zur Aus- und Fortbildung vorgestellt. Die Autoren Dipl. -Ing.

(FH) Jens Rönnfeldt, Dipl. -Chem. Mario König und Dr. Bernhard Kuczewski haben ihre Erfahrungen im Bereich der Brandbekämpfung und der Erkundung von Gefahrstoffen gesammelt. Sie haben ihr Wissen in diesem Fachbuch zusammengefasst, um anderen Helfern zu helfen, sich auf mögliche Gefahren vorzubereiten.

Das Buch bietet interessante Einblicke in individuelle Fahrzeuglösungen und betrachtet die neue Generation des CBRN-Erkundungswagens. Leseproben und weitere Informationen sind unter der Website des Verlags erhältlich. Die dritte, erweiterte und überarbeitete Auflage des Buches ist 2026 erschienen und bietet 276 Seiten voller Informationen. Das Buch ist für 36 Euro erhältlich und bietet einen umfassenden Überblick über die Messtechnik im Feuerwehreinsatz.

Die Autoren haben ihre Erfahrungen und Kenntnisse in diesem Fachbuch zusammengefasst, um anderen Helfern zu helfen, sich auf mögliche Gefahren vorzubereiten. Die dritte Auflage des Buches ist 2026 erschienen und bietet neue Informationen und Einblicke in individuelle Fahrzeuglösungen. Die Autoren haben ihre Erfahrungen und Kenntnisse in diesem Fachbuch zusammengefasst, um anderen Helfern zu helfen, sich auf mögliche Gefahren vorzubereiten. Das Buch ist für 36 Euro erhältlich und bietet einen umfassenden Überblick über die Messtechnik im Feuerwehreinsatz.

Die Autoren haben ihre Erfahrungen und Kenntnisse in diesem Fachbuch zusammengefasst, um anderen Helfern zu helfen, sich auf mögliche Gefahren vorzubereiten. Die dritte Auflage des Buches ist 2026 erschienen und bietet neue Informationen und Einblicke in individuelle Fahrzeuglösungen. Die Autoren haben ihre Erfahrungen und Kenntnisse in diesem Fachbuch zusammengefasst, um anderen Helfern zu helfen, sich auf mögliche Gefahren vorzubereiten. Das Buch ist für 36 Euro erhältlich und bietet einen umfassenden Überblick über die Messtechnik im Feuerwehreinsatz.

Die Autoren haben ihre Erfahrungen und Kenntnisse in diesem Fachbuch zusammengefasst, um anderen Helfern zu helfen, sich auf mögliche Gefahren vorzubereiten. Die dritte Auflage des Buches ist 2026 erschienen und bietet neue Informationen und Einblicke in individuelle Fahrzeuglösungen





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