Gernot Messner erlebt einen holprigen Einstand als Trainer der Grasshoppers Zürich. Nach zwei deutlichen Niederlagen steht der Schweizer Rekordmeister am Tabellenende.

Es ist wirklich bedauerlich für Gernot Messner – der 45-jährige Österreicher übernimmt zum ersten Mal die Trainer position bei einem Erstligisten im Ausland und dann gehen die ersten beiden Spiele unter seiner Leitung mit 0:5 und 0:4 verloren! Sein Verein, die Grasshoppers Zürich , bleiben damit auch Vorletzter in der Schweiz er Super League .

Sicher, die Grasshoppers mögen der Schweizer Rekordmeister sein, aber ihre 27 Meistertitel liegen weit zurück – den letzten holten die Zürcher im Jahr 2003, übrigens unter dem späteren ÖFB-Teamchef Marcel Koller als Trainer. Nachdem man 2012 und 2013 noch Vizemeister geworden war, waren in den vergangenen Jahren fünfte Plätze das höchste der Gefühle gewesen, zwei Spielzeiten musste man sogar in der Zweiten Liga verbringen. Für die aktuelle Saison sollte es mit Gerald Scheiblehner ursprünglich der langjährige Erfolgstrainer des FC Blau-Weiß Linz richten – nach 30 Runden und daraus 16 Niederlagen bei lediglich 5 Siegen und 9 Unentschieden war es für ihn dann Mitte März aber schon wieder vorbei. Messner war im November als U21-Coach zu den Grasshoppers gestoßen und stieg nach dem Aus von Scheiblehner zum Chef des A-Teams auf – ein Himmelfahrtskommando, wie es scheint, auch wenn der Österreicher nicht aufgeben will. Nach dem 0:5 bei seinem Debüt bei Servette Genf folgte zu Ostern nun das Heim-0:4 gegen den FC Sion. „Das ist ein brutaler Schlag! So viele individuelle Fehler sind extrem bitter. Da gibt es nichts zu beschönigen“, so Messner zum „Blick“. Der Aufgabe gewachsen fühlt er sich dennoch – und auch Grasshoppers-Sportchef Alain Sutter unterstützt den Österreicher. „Es liegt nicht am Trainer. Es lag nicht an Gerald Scheiblehner. Es liegt nicht an Gernot!“. \Die aktuelle Situation bei den Grasshoppers Zürich spiegelt eine tiefgreifende Krise wider, die weit über die aktuelle Trainerpersonalie hinausgeht. Die lange Durststrecke ohne Meistertitel, die zahlreichen Trainerwechsel und die fehlende Konstanz in den Leistungen der Mannschaft deuten auf strukturelle Probleme im Verein hin. Die finanzielle Situation, die Kaderzusammenstellung und die allgemeine Vereinsführung spielen dabei sicherlich eine entscheidende Rolle. Der Abstieg in die Zweite Liga, den die Grasshoppers in der jüngeren Vergangenheit erleben mussten, ist ein deutliches Zeichen für den Niedergang des einstigen Schweizer Fußball-Giganten. Die Erwartungen an Gernot Messner, einen jungen Trainer, der seine erste große Herausforderung im Ausland annimmt, waren sicherlich hoch. Doch die Realität hat ihn schnell eingeholt. Die individuellen Fehler, die in den ersten beiden Spielen zu den hohen Niederlagen führten, sind ein Hinweis auf die mangelnde Qualität und die mentale Instabilität der Mannschaft. Es wird eine Mammutaufgabe für Messner, das Team zu stabilisieren und aus der Krise zu führen. Er braucht Zeit, Vertrauen und die Unterstützung der Vereinsführung, um die Spieler zu motivieren, ihre Leistung abzurufen und die Fans wieder für den Verein zu begeistern. \Die Reaktion des Sportchefs Alain Sutter, der Messner öffentlich den Rücken stärkt, ist ein wichtiges Signal. Es zeigt, dass die Vereinsführung an Messner festhalten und ihm die notwendige Zeit geben will, um seine Arbeit zu tun. Allerdings ist es auch von entscheidender Bedeutung, die Ursachen für die sportliche Misere zu analysieren und nachhaltige Lösungen zu finden. Dazu gehört möglicherweise eine Überprüfung der Kaderzusammenstellung, die Förderung junger Talente, die Verbesserung der Trainingsbedingungen und die Stärkung der Vereinsstrukturen. Die Fans der Grasshoppers, die eine lange Tradition im Schweizer Fußball haben, erwarten zu Recht, dass ihr Verein wieder an die Spitze zurückkehrt. Dies wird jedoch ein langer und steiniger Weg sein, der von harter Arbeit, Geduld und einem klaren Konzept geprägt sein muss. Die Aufgabe für Gernot Messner, die Grasshoppers aus der Krise zu führen, ist also enorm. Es wird sich zeigen, ob er der Herausforderung gewachsen ist und ob er die notwendige Unterstützung erhält, um den Verein wieder zu altem Glanz zu führen. Die kommenden Wochen und Monate werden entscheidend sein, um die Zukunft der Grasshoppers zu bestimmen





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