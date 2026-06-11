Messiaens Saint François d'Assise: Vögel als spirituelle Brücke zwischen Askese und Ekstase

Die Oper Saint François d'Assise von Olivier Messiaen verbindet die legendäre Vogelpredigt des heiligen Franz von Assisi mit einer frei fließenden Klangwelt, bei der Vögel die zentrale Rolle einnehmen. Dirigent Maxime Pascal arbeitet das Werk für die Salzburger Festspiele neu auf, wobei die frei metrische Vogelmusik länger dauert als die eigentlichen Gesangspartien und ein improvisatorisches Erlebnis für Orchester und Chor schafft. Die biografischen Hintergründe von Messiaen, von Kriegserfahrungen bis zu seiner Partnerschaft mit Yvonne Loriod, verleihen dem Stück zusätzliche Tiefe.

Olivier Messiaen s monumentale Oper Saint François d'Assise bietet ein einzigartiges Zusammentreffen von Askese und Ekstase, das durch die Klangwelt der Vögel erschaffen wird. In einer Szene, die sich im Klostergarten neben einer uralten Eiche abspielt, ruft Franziskus zu den Vögeln: "Ihr Vögel, meine Brüder, zu allen Zeiten und an allen Orten, lobet euren Schöpfer!

" Die Worte hallen ätherisch durch die Natur, während die gefiederten Heerscharen in einer überwältigenden Klangschleife antworten, die an die heilige Sprache der Engel erinnert. Diese Vogelpredigt, eine der berühmtesten Legenden aus dem Leben des heiligen Franz von Assisi, wird von Messiaen musikalisch in ein glitzerndes, flirrendes Klanggeflecht verwandelt, das sich über die vier Himmelsrichtungen ausbreitet und das Kreuzsymbol in den Vordergrund rückt.

Der Dirigent Maxime Pascal, der das Werk im Rahmen der Salzburger Festspiele mit den Wiener Philharmonikern und dem Wiener Staatsopernchor neu aufbaut, betont, dass die Vögel die zentrale Rolle in der Oper einnehmen. Er erklärt, dass die für die Vogelstimmen geschriebene Partitur - insbesondere die Holzbläser und das Xylophon - länger dauert als die eigentlichen Gesangspassagen.

Die Noten folgen keinem festen metrischen Puls, sondern fließen frei und unabhängig vom übrigen Orchester, wodurch die Musiker fast improvisierend die vielen einzelnen Vogelstimmen zum Leben erwecken. Pascal beschreibt das als "wunderbare Erfahrung" für das Ensemble, das sich dabei von konventionellen Schlagzeugmustern löst und ein detailliertes Klangbild aus über 700 Vogelarten erschafft, das Messiaen während ausgedehnter Feldstudien in Neukaledonien gesammelt hat. Messiaens persönliche Geschichte verleiht der Oper zusätzliche Tiefe.

Nach einer turbulenten Kriegszeit, in der er als Soldat diente, im Kriegsgefangenenlager das Quatuor pour la fin du temps komponierte und den Verlust seiner ersten Ehefrau Claire "Mi" Delbos erlebte, fand er in der jungen Pianistin Yvonne Loriod seine Muse und spätere Ehefrau. Ihr Zusammenspiel prägte die spätere Schaffensphase, in der er neben der Turangalîla‑Symphonie weitere monumentale Werke schuf.

In Saint François d'Assise verschmelzen Messiaens tiefer katholischer Glaube, seine Liebe zur Natur und seine lebenslangen Forschungen zu Vogelstimmen zu einem Gesamtwerk, das die Zuhörer*innen in eine Welt aus transzendenter Musik, spiritueller Askese und betörender Ekstase entführt. Die Oper bleibt ein herausragendes Beispiel dafür, wie Klangbilder aus fremden Welten - von den Regenwäldern Neukaledoniens bis zu den alten Klostergärten Europas - zu einer universellen Botschaft der Anbetung und Verbundenheit werden können





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