Messi und Ronaldo vor sechster WM: Matthäus analysiert das Duell der Giganten

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo starten in ihre sechste Weltmeisterschaft. Lothar Matthäus bewertet ihre Form und die Chancen ihrer Teams. Außerdem: Österreich als Überraschungsteam.

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo - zwei Namen, die für eine Ära stehen. Beide sind auf dem Zenit ihrer Karrieren angekommen, doch während die einen bereits den Olymp erklommen haben, jagen die anderen noch immer dem letzten großen Traum hinterher.

Mit 38 Jahren führt Messi Argentinien in die sechste Weltmeisterschaft seiner Karriere. In Katar 2022 krönte er sich endlich zum Weltmeister, löste die letzte große Mission seines Fußballerlebens. Nun, in den USA, Mexiko und Kanada, will er den Titel verteidigen. Cristiano Ronaldo hingegen, mit 41 Jahren der älteste Spieler im Turnier, hat diesen einen Titel noch nicht.

Seine Reise mit Portugal war geprägt von Höhen und Tiefen: EM-Triumph 2016, aber auch frühes WM-Aus. Der sechste Anlauf könnte sein letzter sein. Wie schlagen sich die beiden Ausnahmekönner in diesem Alter? Lothar Matthäus, Rekordnationalspieler Deutschlands und Weltmeister von 1990, gibt im Exklusiv-Interview mit heute eine Einschätzung.

'Sie sind immer noch konkurrenzfähig, bringen nach wie vor ihre Leistung', betont Matthäus. 'Beide wurden mit ihren Klubs Meister, hatten ihren Anteil daran. Messi in Miami, Ronaldo in Riad - sie beweisen, dass sie auch jenseits der 35 noch den Unterschied ausmachen können.

' Matthäus selbst nahm an fünf Weltmeisterschaften teil, bestritt 150 Länderspiele. Seine Erfahrung erlaubt ihm eine besondere Perspektive.

'Argentinien ist für mich nicht der Topfavorit', erklärt er. 'Nicht, weil Messi nicht mehr könnte, sondern weil die Abhängigkeit von ihm noch größer ist als 2022. Portugal hat dagegen mehr Alternativen, auch wenn Ronaldo immer noch der Leader ist. Aber wenn Messi seine Magie entfaltet - erinnern wir uns an das Finale gegen Frankreich - dann ist alles möglich.

Dasselbe gilt für Ronaldo. Beide müssen nicht mehr kilometerweit laufen, sie sollen vorne die Tore machen. Das können sie immer noch.

' Auf die Frage nach seinen Favoriten nennt Matthäus drei Teams: England, Spanien und Frankreich. 'England hat eine unglaubliche Tiefe im Kader, Spanien eine junge, dynamische Mannschaft mit einem klaren System, und Frankreich ist trotz des Verletzungspechs um Mbappé immer noch eine Macht. ' Dabei überrascht er mit einer Einschätzung zu Österreich: 'Euer Team unter Ralf Rangnick imponiert mir. Ihr spielt eins gegen eins über den ganzen Platz, habt Leidenschaft, Geschwindigkeit - das gefällt keiner Mannschaft.

Ihr seid eine echte Einheit.

' Die österreichische Nationalmannschaft, die sich souverän für die WM qualifizierte, könnte in den USA durchaus für Furore sorgen. Rangnick, der bei Manchester United und in der deutschen Nationalmannschaft Erfahrung sammelte, hat dem Team ein aggressives Pressing und eine mutige Spielweise verpasst. Matthäus sieht Parallelen zu seiner eigenen Zeit: 'Damals haben wir mit diesem Stil überrascht. Heute ist Österreich bereit, die nächste Stufe zu nehmen.

' Das Turnier in den USA verspricht Spannung, nicht nur wegen der alten Rivalen Messi und Ronaldo. Junge Stars wie Erling Haaland, Kylian Mbappé und Jude Bellingham drängen nach vorne. Doch Matthäus warnt: 'Erfahrenheit ist nicht zu unterschätzen. In K.o.

-Spielen entscheiden oft Momente, und solche können nur Spieler mit großer Erfahrung richtig einschätzen. Messi und Ronaldo haben diese Momente tausendfach erlebt.

' Der Kampf um den WM-Pokal beginnt im Juni. Während Argentinien und Portugal in ihren Gruppen als Favoriten gelten, bleibt abzuwarten, wie die Legenden die körperlichen Strapazen eines ganzen Turniers verkraften. Matthäus abschließend: 'Ich traue beiden zu, dass sie noch einmal Großes leisten. Aber die Konkurrenz ist größer als je zuvor.

Das wird eine WM der Überraschungen.

' Ob Messi seinen Titel verteidigt oder Ronaldo seine Sammlung komplettiert - die Fußballwelt schaut gebannt auf das letzte Duell der Giganten





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