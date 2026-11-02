Messi führt Inter Miami zu Sieg und Play-off-Vorteil

Lionel Messi sichert Inter Miami den 2:1-Sieg und Platz zwei in der Eastern Conference. Thomas Müller schaut aus, während Vancouver Whitecaps den Westen dominieren.

Lionel Messi hat Inter Miami im Kampf um die besten Play-off-Plätze einen wichtigen Sieg beschert. Der argentinische Superstar drehte das Spitzenspiel gegen New England Revolution mit einer Torvorlage und einem eigenen Treffer praktisch im Alleingang. Am Ende setzte sich Miami mit 2:1 durch. Dabei hatte es lange nach einem Rückschlag für die Mannschaft aus Florida ausgesehen. Daniel Gazdag brachte New England in der 53. Minute in Führung. Erst in der Schlussphase schlug Messi zurück. In der 69. Minute bereitete der achtfache Weltfußballer zunächst per Kopf den Ausgleich durch German Berterame vor. 14 Minuten später übernahm er selbst die Verantwortung und erzielte in der 83. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1.

Messi dreht das Spiel gegen New England

Der 39-jährige Star zeigte erneut seine Klasse, als es am meisten darauf ankam. Zuerst sorgte er für Gerechtigkeit, indem er German Berterame mit einem Kopfball vorbereitete. Kurz darauf entschied er selbst das Match. Mit diesem Erfolg am 34. Spieltag zog Inter Miami in der Tabelle an New England vorbei. Die Mannschaft kletterte mit 59 Punkten auf den zweiten Platz der Eastern Conference. Dies ist ein entscheidender Schritt für die weiteren Playoff-Hoffnungen.

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Heimvorteil gesichert durch zweiten Platz

Für Messi und seine Teamkollegen steht am letzten Spieltag der regulären Saison noch einiges auf dem Spiel. Behauptet Miami den zweiten Rang, wäre der Heimvorteil bis zu den möglichen Conference Finals gesichert. Dies könnte den Weg ins Finale erleichtern. An der Spitze der Eastern Conference ist die Entscheidung bereits gefallen. Der Nashville SC steht als Sieger der Hauptrunde im Osten fest. Damit hat Nashville die beste Position für die kommenden Runden inne.

Auch im Westen gab es einen deutlichen Erfolg zu feiern. Die Vancouver Whitecaps fertigten die Seattle Sounders im Nachbarschaftsduell mit 5:1 ab. Bereits zur Pause führten die Kanadier mit 3:0. Das Ergebnis war deutlich und zeigte die Überlegenheit von Vancouver. Es handelt sich um ein wichtiges Spiel für die Moral der Mannschaft, auch wenn der Tabellenführer bereits feststeht.

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Thomas Müller schont sich vor den Play-offs

Auf Thomas Müller mussten die Whitecaps dabei allerdings verzichten. Der Deutsche wurde nach seiner Verletzungspause geschont und verfolgte den Kantersieg von der Ersatzbank aus. Dies deutet darauf hin, dass er für die wichtige Phase der Play-offs fit gemacht werden soll. Für Vancouver hatte die Partie ohnehin keine Auswirkungen mehr auf den ersten Tabellenplatz. Die Whitecaps standen bereits vor dem Duell mit Seattle als Sieger der Western Conference fest.

Die aktuelle Situation zeigt, dass beide Konföderationen bereits klare Bildungen für die ersten Runden aufweisen. Während Inter Miami noch um die Position kämpft, um den Heimvorteil zu behalten, sind die anderen Führungen bereits abgeschlossen. Die Spannungen in den letzten Spielen deuten auf ein intensives Ende der regulären Saison hin. Jeder Punkt zählt nun für die Teams, die noch nicht feststehen.

Die Vorbereitung auf die Play-offs rückt damit näher. Für Inter Miami ist die aktuelle Form mit Messi entscheidend. Die Mannschaft muss am letzten Spieltag ihre aktuelle Position verteidigen, um nicht noch an New England vorbeizuziehen. Die Heimspielstärke könnte in den kommenden Wochen ein entscheidender Faktor sein. Fans und Analysten beobachten das letzte Spiel der regulären Saison mit großer Aufmerksamkeit.